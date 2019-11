Las habilidades secretas del príncipe William Te descubrimos el talento de Guillermo que dejó asombrados a los asistentes durante un evento del duque de Cambridge. By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print No hay duda de que el príncipe William heredó el encanto de su mamá la princesa de Gales. Image zoom Tim Graham/Getty Images Lady Di fue una persona que, aunque sufrió mucho en su vida, supo ganarse el corazón de las personas con su sencillez y su dulzura. Con la misma sonrisa y esa luz en los ojos de su mamá, William conquista como ella a todo el que se le planta delante. Image zoom Julian Parker/UK Press via Getty Images La última ocasión en que el futuro rey deslumbró a todos fue en un reciente acto público en el que el príncipe Guillermo estuvo conversando con un joven de Tanzania. ¿Cómo se dirigió a él? Pues no fue en ingles, sino en suajili, uno de los idiomas propios de África. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN Image zoom Chris Jackson/Getty Images Los testigos quedaron anonadados y aseguran que el duque de Cambridge y el joven tanzano mantuvieron unos minutos de conversación en los que se entendieron a la perfección, aunque nadie daba crédito al escuchar al duque de Cambridge comunicarse en suajili de forma tan fluida. Image zoom David Rowland - Pool/Getty Images Quizá tampoco saben que Guillermo además habla con soltura el francés y el español, porque le encantan los idiomas desde su época de estudiante. Image zoom A juzgar por el brillante año que William deja atrás, lejos de los escándalos que rodearon a otros miembros de su familia como el polémico documental de Harry o la desastrosa entrevista del príncipe Andrés, el heredero de la corona ya está de sobra preparado para convertirse en rey en un día no muy lejano. Image zoom Eddie Mulholland - WPA Pool/Getty Images A la vista está su fantástica formación profesional, el encanto que derrocha y la preciosa familia que ha formado con Kate Middleton y sus tres hijos. Image zoom Se dice que los duques de Cambridge y sus hijos son uno de los grandes consuelos de la reina Isabel en estos últimos tiempos tan conflictivos para el futuro de la institución. Advertisement

