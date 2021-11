Las confesiones de Meghan Markle a Ellen DeGeneres Meghan Markle visitó el show de Ellen DeGeneres y esto le contó a la presentadora y comediante, quien es su vecina en California. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Sorpresa! Meghan Markle visitó el programa de Ellen DeGeneres. La duquesa de Sussex dio una divertida entrevista a la comediante y presentadora, quien es su vecina en Montecito, California. Si bien el programa ya se grabó, la entrevista saldrá mañana jueves, pero DeGeneres nos dio una probadita de lo que hablaron. Meghan recuerda sus días como actriz antes de casarse con el príncipe Harry y dice que iba a audiciones en la misma locación de Warner Brothers donde se graba el programa de Ellen. ¡Mucho ha cambiado en la vida de Meghan desde entonces! Meghan, de 40 años, dice que en aquel momento manejaba una vieja camioneta Ford Explorer que "tenía vida propia" y la ponía en aprietos. La puerta del lado del chofer estaba rota y ella tenía que brincar por encima de los asientos y salir por el maletero del auto. Meghan Markle en Ellen DeGeneres show Credit: YouTube/The Ellen Show Esta entrevista con Ellen DeGeneres es la primera vez que Meghan se presenta en un programa de televisión desde que hizo su reveladora entrevista con Oprah Winfrey. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Meghan Markle y Ellen DeGeneres Credit: YouTube/The Ellen Show Meghan y Ellen se conocieron hace años en un refugio para perros desamparados. Allí Meghan adoptó a su perrito Bogart, y Ellen le aconsejó que no lo pensara dos veces y se llevara el perrito a casa. DeGeneres visitó a Meghan y el príncipe Harry en el Reino Unido durante unas vacaciones de verano y cuenta que cargó a su bebé Archie y le dio de comer al niño. "Ellos son maravillosos", dijo DeGeneres sobre Meghan y Harry. "Ellos son la pareja más adorable y tienen los pies en la tierra". La presentadora dice que se enoja al ver cómo la gente critica a Meghan y Harry. "Veo como los atacan y no es justo. Son dos de las personas más compasivas y reales [que conozco], y están haciendo tanto bien por el mundo".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Las confesiones de Meghan Markle a Ellen DeGeneres

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.