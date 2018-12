Las confesiones de Emma Coronel

Emma Coronel habló sobre su esposo, Joaquín El Chapo Guzmán, sobre sus hijas y sus deseos. "Soy un ser humano normal", dijo a Telemundo. "Me gusta ir a la playa, me gusta salir, me gusta divertirme". La ex reina de belleza mexicana declaró que le molesta que la vinculen con el narcotráfico. "Es incómodo porque yo no he hecho ninguna cosa ilícita", confesó. "Es parte de todo el proceso que está viviendo él por el momento y [hay] que esperar que el juez decida si es culpable o inocente". ¿Quién sería Emma Coronel si no se hubiese casado con El Chapo? "No tengo idea, pero estoy feliz de la vida que tengo, de la vida que me tocó, del esposo que tengo, de las hijas que tengo", afirmó. "Estoy muy satisfecha".