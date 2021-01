Close

Famosos denuncian asesinato de Efraín Ruales: "Que se castigue a quienes cometieron este atroz acto" Marco Antonio Regil, Sebastián Yatra y Nacho, entre otros, se muestran consternados ante la muerte del reconocido presentador ecuatoriano. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La noticia del asesinato de Efraín Ruales a manos de unos delincuentes ha dado la vuelta al mundo. No es necesario ser un amigo o familiar cercano para sentir esta terrible pérdida que llegaba de la forma más trágica en Guayaquil. El conductor ecuatoriano de 36 años recibió 4 balazos mientras intentaba escapar de ellos en su coche. Salía del gimnasio cuando fue increpado por los asesinos. Aunque trató de huir incluso con los impactos de bala en el cuerpo, no pudo más y su vehículo se paró poco después. Una de las muchas muertes producto de la delincuencia callejera que personalidades como Nacho, Sebastián Yatra, Marco Antonio Regil y otras celebridades denunciaron públicamente con mensajes y escritos llenos de dolor y en los que piden que haya justicia. "Debemos exigir insistentemente que se encuentre y se castigue (bajo el respeto y el cumplimiento de las leyes) a quienes cometieron el atroz acto de extinguir los latidos de un corazón tan especial", escribió el venezolano en sus redes. Una petición a la que se sumó Yatra, quien tuvo el honor de compartir momentos muy especiales con el presentador de los que hizo cómplices al público. "Siempre te recordaré como una persona llena de luz, uno de las primeros en abrirme las puertas cuando apenas comenzaba. Siempre con esa autenticidad en el corazón", expresó. Especialmente afectado está también Marco Antonio, quien tuvo el placer de conocer y compartir con Efraín ese gusto por alimentar el alma. Hasta sacó un curso en línea con él y colaboraron en proyectos por las redes durante este año de la pandemia. "Me duele mucho que esto haya sucedido, le mando mi pésame a toda su familia, amigos, a la gente de Ecuador... Estoy sorprendido y mi corazón está triste porque le tomamos mi equipo y yo un aprecio muy grande. En Paz Descanse, mucho amor para él", expresó. Mensajes de tristeza, pero también de aliento para sus seres queridos en estos momentos tan sumamente difíciles. A ellos se sumaron otros artistas como Danilo Carrera, Marko, el famoso youtuber venezolano, o Sebastián Villalobos, entre otros. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, el ministro de Gobierno ecuatoriano, Patricio Pazmiño, calificó el asesinato como "lamentable" y aseguró que la policía y unidades especializadas desplegarían todos los medios para esclarecer esta investigación. De momento no se han podido determinar las causas exactas. "Nosotros no podemos decir si hubo amenazas o no, estamos en el proceso investigativo. La primera hipótesis no podría decirse que se trata de un robo", dijo a los periodistas César Zapata, comandante de la Policía Nacional de la ciudad.

