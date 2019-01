Continúa la votación para elegir a una de "Las 25 mujeres más poderosas" ¡Apoya a tu favorita! Mayra Mangal ESTA ES LA VOTACIÓN DE LA SEMANA ANTERIOR. PARA PODER VOTAR ESTA SEMANA ENTRA AQUI”. Empezamos la segunda semana de la la votación anual para elegir a una de las integrantes de nuestra lista anual de “Las 25 mujeres más poderosas” de People en Español con la primera baja entre las candidatas. Como en años anteriores, cinco celebridades han nominado cada una a una mujer que -en su opinión- está marcando la diferencia en el mundo y empoderando a otras féminas con su trabajo filantrópico, educativo o empresarial. Las cinco madrinas de lujo de este año son Aracely Arámbula, Gaby Espino, Roselyn Sánchez, Luna Lauren Vélez y Satcha Pretto. Desafortunadamente, Vélez y su madre, doña Socorro Coco Vélez quedaron fuera esta semana al reunir menos votos que las otras cuatro. Pero ¡seguimos adelante! Echa un ojo a las cuatro nominadas restantes, entéarate de sus distintias causas y decide quién será una de “Las 25 mujeres más poderosas” del 2017. Recuerda: cada semana actualizaremos la lista con las nominadas que reciban más votos. Para votar, haz click en la flecha junto a la foto de tu candidata favorita: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La escritora Nelly Galán, María Celeste Arrarás y Alejandra Espinoza fueron tres de las madrinas de la anterior edición de “Las 25 mujeres más poderosas”. “Una mujer poderosa no permite que le impongan límites”, observó entonces Arrarás en declaraciones a People en Español. ¡No te olvides de votar por tu favorita y seguir entrando a PeopleenEspanol.com para seguir votando cada semana! La gran ganadora será anunciada el 27 de enero. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

