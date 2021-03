El esposo de Ninel Conde rompe el silencio tras escandalosas acusaciones en su contra Luego de ser ordenado por un juez en Miami a pagar casi $2 millones a cuatro demandantes, el empresario colombiano reapareció en un video y esto fue lo que dijo. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El empresario y esposo de Ninel Conde, Larry Ramos, reapareció en las redes sociales para asegurar que dentro de poco dará su propia versión de algunos señalamientos en su contra. En un video colgado por un usuario de Instagram con el nombre Oasis de amor y paz, el inversionista colombiano dijo que abrió la cuenta para responder preguntas y dudas sobre su persona. Aunque no aclaró si aún mantiene una relación con el Bombón asesino —tras especulaciones de que está separado de Conde— Ramos destacó que la vida es corta y que el tiempo es lo más importante y debe ser aprovechado al máximo. "Todo en la vida tiene solución, pero hay que ser consciente del tiempo. El tiempo vale más que el oro, el tiempo vale más que el dinero; el tiempo es lo más precioso", dijo Ramos. Ninel Conde y Larry Ramos compromiso Image zoom Credit: Cortesía de Ninel Conde Y continuó: "Por lo general el promedio de vida es 80 años; yo tengo 35, me quedan 45 de los cuales la tercera parte me la pasaré durmiendo y la otra tercera parte me la pasaré trabajando si Dios me da vida. Me quedan 15 años de vida consciente. Señores la vida es corta muy corta y ojo por ojo todos nos quedamos ciegos". En sí, Ramos ha sido acusado de fraude y enfrenta múltiples demandas. En una de ellas, un juez en Miami dictaminó la semana pasada que Ramos tiene que devolverle $1,859,715 más intereses a René Fernando Valderrama, Andrés Castro, Cinthia Velarde y Guillermo Carvajal, estos dos últimos excolaboradores de Alejandra Guzmán, luego de haberles prometido jugosas ganancias por una inversión, según reportó el programa de televisión mexicano Ventaneando. "En dicha sentencia se ordena al colombiano que en un plazo no mayor de 45 días devuelva a sus demandantes el dinero que cada uno de ellos le entregó con la promesa de que generaría millonarias ganancias", reportó el programa.

