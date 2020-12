Close

Larry Hernández y su esposa Kenia Ontiveros solidarios con los niños con cáncer "Nosotros somos los mensajeros y depende de cómo quieras tú llevar la fe, la esperanza y sobre todo las sonrisas”, dijo el cantante mexicano. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Larry Hernández y su esposa Kenia Ontiveros se unieron a la iniciativa Smile de Amazon donando $10,000 a la entidad Junior Foundation, que ofrece programas y servicios integrales para familias afectadas por el cáncer infantil. En una entrevista virtual en exclusiva con People en Español, el cantante dijo que como padre de familia se siente tocado por la causa y entiende que es importante ser parte de un proyecto que busca llevar sonrisas y esperanzas a los niños y sus familias. Image zoom Credit: IG Larry Hernandez “Me siento muy bendecido de estar en esta colaboración con Amazon de poder regalar sonrisas no nada más a los niños, sino también a los padres que sufren mucho y porque he sido testigo a través de los años de cuando ellos están con sus hijos apoyándolos en el hospital pierden los trabajos”, expresó conmovido. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además, manifestó su admiración por aquellos padres que son fuertes en tiempos tormentosos y que hacen lo imposible por su familia. Dijo que le ha sido difícil digerir que niños con los que ha compartido momentos felices como fiestas de cumpleaños, al cabo de un tiempo se entera de que han fallecido. El cantante regional mexicano de 43 años también reveló que el 10o por ciento de las ventas de los productos de belleza de su esposa en su página web también serán destinados a la fundación. “Nosotros somos esa conexión y todo viene de Dios. Nosotros somos los mensajeros y depende de cómo quieras tu llevar la fe, la esperanza y sobre todo las sonrisas”, dijo agradecido de ser parte de este proyecto y de usar sus plataformas sociales para ayudar a los que lo necesitan. El intérprete de “El ardido” llamó a las celebridades e influencer a hacer uso inteligente de sus redes sociales para informar sobre lo que sucede en el mundo y para ayudar a los más que lo necesitan. Sobre su nuevo álbum Corrido de mafia, Vol.1 que sale a la luz este próximo 24 de diciembre, expresó que esta nueva producción es un renacer tanto a nivel personal como profesional y que luego de haber ido a la cárcel y sobrevivir a un accidente que casi le cuesta la vida, ahora es más consciente de la importancia de cuidar su cuerpo y su voz. Informó que para el volumen dos tiene planeado hacer varias colaboraciones con artistas como, entre otros, Roberto Tapia, El fantasma y Voz de mando.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Larry Hernández y su esposa Kenia Ontiveros solidarios con los niños con cáncer

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.