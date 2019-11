¡Larry Hernández será papá de nuevo! By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Larry Hernándezestá más que emocionado cumpliendo uno de sus más grandes deseos en realidad. El cantante anunció que él y su esposa, la empresaria Kenia Ontiveros, están en la dulce espera de su tercer hijo. Durante los últimos días, el intérprete de música regional mexicana, había mantenido en suspenso a sus seguidores en las redes sociales, anunciando que pronto les compartiría una noticia importante. Sin dar más detalles, empezó el conteo incitando a sus fanáticos a adivinar sobre el tema de la noticia. Este jueves, celebrando el Día de Acción de Gracias, Hernández finalmente compartió la noticia con una fotografía junto a su mujer mostrando una ecografía. "No podemos estar más agradecidos y gracias a Dios seré papá de nuevo", escribió el cantante en su cuenta de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque Ontiveros había declarado en varias ocasiones que no deseaba volver a ser mamá nuevamente, cedió y aceptó convertir el sueño del cantante en realidad. Este será el quinto retoño para Hernández, quien comparte dos pequeñas con Ontiveros, Daleyzay Dalary, y Larry Jr. y Sebastiánde una relación anterior. Tras casi una década de relación, el cantante finalmente contrajo nupcias con Ontiveros en septiembre del 2018, en una boda secreta que fue filmada para su reality Larrymanía[Telemundo]. El cantante desea que su próximo hijo sea un varón, aunque en el 2016 confesó que "conociéndome a ver si no me sale otra niña". ¡Felicidades Larry y Kenia! Advertisement

