¡El salvaje striptease de Larry Hernández a su esposa que nos tiene llorando de risa! El intérprete de Amigo de todos y Kenia Ontiveros han cambiado sus hábitos de vida. Al cantante le sobra la energía, la adrenalina se le fue de las manos y no imaginas cómo terminó la cosa... ¡Qué risa! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Larry Hernández y Kenia Ontiveros han protagonizado un video quizá no apto para todos los públicos, ¡pero tan cómico que se ha hecho viral! El cantante y su esposa se encuentran realizando un reto de ejercicio y alimentación con su amigo Beto Sierra, quien al parecer grabó el simpatiquísimo video cuando a su discípulo le dio un subidón de energía al terminar su rutina. Con la adrenalina a mil revoluciones, Larry comenzó a bailar, acercándose provocador frente a su esposa. Después de quedarse en calzones y ofrecer la retaguardia a su mujer, Kenia decidió echarle agua fría por el lugar donde la espalda pierde su honorable nombre. Pero eso no frenó a su marido, quien al contrario, continuó quitándose ropa para la hilaridad de su entrenador y su mujer. El clip no tiene desperdicio y ya cuenta con más de medio millón de vistos… Desde luego, a juzgar por la figura del cantante y la energía que muestra, ¡el reto está funcionando! Así escribía hace poco Larry Hernández acerca de los cambios que estaba sintiendo, gracias a los nuevos hábitos. “La travesía de este cambio radical de alimentación y ejercicio ha sido duro y le agradezco a Dios que me de la fuerza de voluntad para lograr hacer el día a día lo que me pide Beto Sierra. Es gracias a su apoyo y buenos deseos y el ánimo que me regalen. Lo vamos a lograr, Vds. son testigos de este gran cambio que mi cuerpo está dando. ¡Son más de 17 libras en 20 días!” aseguró. “Gracias a Kenia que me apoya en todo y juntos vamos a lograr llegar al día 60”, afirmó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Kenia Ontiveros también lleva el reto la mar de bien. Así lo presumió su entrenador: “De verdad te quiero felicitar Kenia, y todavía no estás ni a la mitad, siendo un ejemplo para todas las mujeres que acaban de tener a sus bebés: cómo se puede regresar a la normalidad, mejorar el físico, mente sana y autoestima. Y al torón, Larry Hernández, por apoyarte”, escribió el creador del reto. ¿Quién más se anima?

