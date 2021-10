Larry Hernández dice que se hará la vasectomía por amor a su esposa Kenia El cantante mexicano asombró a muchos al declarar que por amor a su esposa Kenia Ontiveros se hará la vasectomía. Mira sus declaraciones. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Larry Hernández le demostrará su amor a su esposa Kenia Ontiveros de una manera muy especial. El cantante mexicano dijo que tiene planes de hacerse la vasectomía como muestra de devoción por su esposa, ya que ambos han decidido no tener más hijos. Larry ya tiene cinco hijos y su corazón está pleno con su familia. "Sí me la voy a hacer, es justo y necesario", dijo a El gordo y la flaca (Univisión) sobre esta cirugía. El cantante admite que es dañino a largo plazo para su esposa tomar pastillas anticonceptivas porque dañan su piel y cambian su estado de humor. "Es difícil ir contra algo natural de la mujer, estarlo deteniendo por mucho tiempo es dañino para la mujer", reflexionó. "Lo estoy haciendo más por el amor que le tengo". Además el cantante, que tiene 44 años ahora, no quiere ser un padre viejo. Hernández dijo que quiere estar en la mejor forma para disfrutar la quinceañera de su hija menor, que ahora tiene 1 año. "Tengo que cuidarme mucho porque quiero estar en los quince años de cada una de mis hijas, con el favor de Dios", aseguró. Esta posición tan madura y responsable de Hernández seguramente le ganará muchos puntos con su esposa Kenia. "También es responsabilidad del hombre, no nada más hacer hijos, sino también pensar en el futuro". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Larry Hernandez Credit: (Leon Bennett/WireImage) Además defendió sus fotos sensuales en Instagram, donde ha posado en calzones, mostrando su musculatura. "Yo creo que las redes sociales son para disfrutarse y no estar cohibidos en nada. Yo soy así, es mi manera de ser", concluyó.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Larry Hernández dice que se hará la vasectomía por amor a su esposa Kenia

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.