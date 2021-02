Close

Muere el magnate de la pornografía Larry Flynt El controversial empresario, que se convirtió en un símbolo de la libertad de expresión, falleció este miércoles en un hospital de Los Ángeles. Tenía 78 años. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El magnate Larry Flynt, fundador de la revista para adultos Hustler y que se autocalificó de "vendedor ambulante de obscenidades", murió este miércoles a los 78 años en Los Ángeles. Su agitada vida, en la que también se convirtió en un símbolo de la libertad de expresión, se metió en política y quedó condenado a una silla de ruedas tras un intento de asesinato, fue llevada al cine en 1996.. "Vivió una larga vida", expresó su hermano Jimmy Flynt a People. "[Su familia] está bien. Ha sido un año terrible para todos y es una de esas cosas desastrosas que se acumulan en este año – una cosa tras otra". De acuerdo a la publicista del controversial pornógrafo, Flynt falleció repentinamente en un hospital de la ciudad californiana acompañado de su familia. "Murió tranquilamente mientras dormía en el Centro Médico Cedars-Sinai, con su esposa Liz [Elizabeth Berrios] y su hija Theresa a su lado", declaró la publicista a People. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según el sitio noticioso TMZ, Flynt falleció a causa de complicaciones cardiacas. Sin embargo, esa información aún no ha sido confirmada por la familia. Jimmy Flynt Jr. aclaró que la muerte de su tío no está relacionada con la COVID-19, y que el empresario había estado delicado de salud por los últimos 30 años. "Larry era un rebelde. Tenía una personalidad muy compleja. Por eso hicieron una película sobre él", declaró el sobrino a CNN. Image zoom Larry Flynt | Credit: Steve Grayson/WireImage La vida del magnate estuvo plagada de controversia y problemas legales debido a su participación en la creación de contenido explícito para adultos. Además, era un férreo activista de la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que protege el derecho a la libertad de expresión y al culto religioso, sin intervención del gobierno. Flynt lanzó la revista Hustler en 1974, que se hizo popular por su atrevido, controversial y gráfico contenido, que llegaron incluso a simular escenas de violaciones y mutilaciones. Flynt estuvo a punto de morir en 1978 a manos del asesino en serie Joseph Paul Franklin, quien confesó que decidió dispararle al ver una fotografía de una pareja interracial en Hustler. Si bien sobrevivió, el atentado dejó al magnate parapléjico. "Simplemente me dio asco. Creo que los blancos se casan con blancos, los negros con negros, los indios con indios. Los orientales con orientales. Boté la revista y pensé 'voy a matar a ese hombre'", confesó Franklin a CNN en el 2013. Image zoom Larry Flynt | Credit: David Livingston/Getty Images De acuerdo a Jimmy Jr., su tío afrontó muchas dificultades tras el atentado, entre ellas alcoholismo y adicción a las pastillas -según ABC- pero eso no impidió que siguiera cosechando éxitos. Entre estos logros se encuentra haber ganado ante el Tribunal Supremo en 1983 una demanda por difamación que le presentó el reverendo Jerry Falwell, aunque en otros casos tuvo menos éxito y tuvo que pagar sustanciales multas relacionadas con las actividades de algunos de sus negocios. "Quería ser recordado como una persona que empujó los límites de la libertad de expresión y [dejar saber] que la Primera Enmienda era el eje de la democracia", observó el sobrino. Siempre dispuesto a entrar en polémicas, durante el proceso de impeachment de Bill Clinton ofreció dinero a quienes aportaran pruebas sobre las infidelidades de los congresistas republicanos que lo estaban juzgando. Lo logró en dos casos, el del congresista Bob Livingston y de su colega Bob Barr. También usó la misma táctica contra el expresidente Donald Trump durante su primera campaña en 2016. Flynt se casó cinco veces y tuvo seis hijos: cinco mujeres y un varón, de quienes estaba distanciado. Una de sus hijas falleció en un accidente automovilístico en el 2014 a los 47 años.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Muere el magnate de la pornografía Larry Flynt

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.