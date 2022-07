Larissa Dos Santos Lima habla de cirugía plástica que fue una pesadilla Larissa Dos Santos Lima, exconcursante del reality show 90 Day Fiancé, cuenta la pesadilla que vivió tras realizarse una cirugía plástica. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Larissa Dos Santos Lima, exconcursante del reality show 90 Day Fiancé, vivió un calvario tras someterse a una cirugía plástica. La brasileña compartió en Instagram su amarga experiencia tras realizarse una abdominoplastia para reducir la grasa del abdomen hace un año. "Como tantas otras personas en esta situación, he sentido miedo y vergüenza de hablar", confesó en sus redes sociales. Al ver el testimonio de la supermodelo Linda Evangelista, quien ha hablado sobre la pesadilla que vivió tras someterse al tratamiento estético de CoolSculpting— Dos Santos dice que sintió el valor de romper su silencio. Dos Santos cuenta que hizo un tummy tuck que salió mal, reporta PEOPLE. "Estoy cansada de estar en silencio en mi tristeza, sin ningún lugar a dónde ir para arreglar el problema", confesó. "Ahora tengo el valor". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Larissa Dos Santos Lima Larissa Dos Santos Lima | Credit: Larissa Dos Santos Lima Dos Santos reveló en sus redes sociales que durante su abdominoplastia le habían quitado el ombligo sin su consentimiento. La joven dijo que se había realizado otros tres "dolorosos" procedimientos para recrear su ombligo, pero que no se pudo arreglar. "Cuando me hice la abdominoplastia, mi ombligo fue removido y desechado sin mi consentimiento", afirmó. Le han llovido comentarios de apoyo desde que compartió su historia.

