¡Al fin! Lanzan el tráiler oficial de Rebelde y tiene muchas sorpresas Netflix ha estrenado el tráiler de la esperada nueva versión de la serie Rebelde, y la audiencia ha podido confirmar que no se trata de un remake del original, sino que tiene vida propia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Rebelde Credit: Courtesy of Netflix Muchos fans no paran de contar los días que faltan para ver la nueva versión de Rebelde en Netflix. Ahora que la plataforma ha estrenado el tráiler de la esperada serie, la audiencia ha podido confirmar que no se trata de un remake del original, sino que tiene vida propia. El tráiler dado a conocer este 7 de diciembre, ha arrojado algunas luces a la audiencia sobre lo que podrá ver a partir del próximo 5 de enero. "Ustedes lo pidieron sin parar y el día por fin llegó: el trailer oficial de Rebelde está aquí ", dijo la plataforma de streaming al compartir el tráiler de la serie. En el tráiler se dieron a conocer los nombres de los principales personajes, que no precisamente coinciden con los de Roberta, Mía, Lupita, Diego, Migue, entre otros. Ahora los protagonistas se llamarán Sebas, Emilia, MJ, Andi, Luka, Esteban, Dixon y Jana, quienes darán vida a los alumnos de la Way School que se presentarán al certamen de música. Un punto en común con la serie original serán las apariciones de Estefanía Villareal y Karla Cossío, quienes interpretaron a Celina y Pilar Gandía respectivamente en la producción de 2004. Otro tema abordado en la serie anterior fue el de la logia, que ahora vuelve a estar en la nueva versión. Muchos han sido los comentarios de los fans, ansiosos ante las expectativas creadas a raíz de la publicación del tráiler. "Que empiece la rebeldía 🔥🔥🔥"; "ansiosa estoy"; "sabía que iban a meter a la logia", "woooooow!!! me encanta @soyrebeldenetflix !!! qué gran trabajo!!! esto va a estar muy buenoo🔥🔥🔥", dijeron. Otros, por su parte, han estado criticando la nueva propuesta de Rebelde. "Ese rebelde nuevo parece una serie de Crepúsculo", opinó un usuario. La nueva serie juvenil contará con las actuaciones de Azul Guaita, Sergio Mayer Mori, Andrea Chaparro, Jerónimo Cantillo, Franco Masini, Lizeth Selene, Alejandro Puente y Giovanna Grigio. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A pesar de las muchas críticas que ha recibido, varios de los protagonistas de la serie original que resultó ser todo un éxito de audiencia han extendido su apoyo a los nuevos actores. "Les deseo lo mejor, la verdad creo que es un gran proyecto, es una gran oportunidad, es una nueva generación y esa energía y esa pasión y ese talento tiene que salir al mundo. Deseo que sea un éxito para todos y que lo disfruten al máximo", dijo la actriz Maite Perroni al programa mexicano Sale el sol. Por su parte, la actriz Dulce María, dijo: "Sé que nuestra generación es muy celosa de lo que fue Rebelde y creo que cada proyecto de Rebelde, porque ha habido como varias versiones; todas son únicas, todas van para diferente gente y pues, bueno, me dio como nostalgia y les deseo lo mejor".

