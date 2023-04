Revelan la causa de la inesperada muerte del actor Lance Reddick Se revela la causa de la repentina muerte del actor Lance Reddick de la serie The Wire. Los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lance Reddick Credit: (Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic) Se reveló la causa de la muerte del actor Lance Reddick y fue cuestionada por su familia. Según reporta TMZ obtuvieron una copia del certificado de muerte del actor, que dice que murió de enfermedad isquémica del corazón. El abogado de Reddick, James Hornstein, envió una declaración a PEOPLE sobre la salud del actor. "Yo he representado a Lance Reddick por muchos años y sigo representando a su esposa Stephanie. La declaración del médico forense en el certificado de defunción no es el resultado de una autopsia", afirmó. "A Lance no se le realizó una autopsia. Que yo sepa, ningún examen médico que Lance se hizo en su vida indicó estas condiciones". Hornstein añade que Lance era una persona saludable, que "se ejercitaba a diario en el gimnasio de su casa". El abogado dice que el histrión hacía ejercicio de cardio y que su nutrición era impecable. "La información que aparece en su acta de defunción es completamente inconsistente con su estilo de vida". El abogado añade, de parte de Stephanie Reddick, la esposa del actor, que la information en su certificado de defunción es inconsistente con lo que sabe la familia sobre la fallecida estrella. TMZ reportó que Reddick, quien tenía 60 años, sería cremado. El histrión de las series Oz, The Wire, Resident Evil y Bosch fue encontrado muerto en su hogar el 17 de marzo. Sus representantes dijeron que murió "repentinamente de causas naturales". El actor se preparaba para el estreno de su nueva película John Wick 4. Su esposa y sus hijos —Yvonne Nicole Reddick y Christopher Reddick— lloran su partida. Que en paz descanse.

