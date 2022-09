Lambda García, ganador de Top Chef VIP, y su noviazgo con el actor Diego Oseguera "No hay que 'normalizar' porque sinceramente no hay nada que normalizar. Lo que se tiene que hacer es aceptar y respetar la ideología del otro", escribió meses atrás el actor mexicano en sus redes con motivo del Día Internacional del Orgullo LGBTQ+. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lambda García Lambda García, ganador de Top Chef VIP (Telemundo) | Credit: Telemundo Lambda García se convirtió anoche en el ganador de la primera edición de Top Chef VIP (Telemundo). Tras siete semanas de intensa competencia que inició con la llegada de 16 famosos que pusieron a prueba sus habilidades en la cocina, el actor mexicano logró conquistar el paladar de los tres chefs jurado, siendo coronado con el codiciado título de Top Chef VIP y llevándose a casa los $100.000 en efectivo del premio final. "Estoy muy contento, muy feliz", dijo emocionado el intérprete de 35 años tras concluir la gala. "Creo que llevamos diciendo esto durante todo este tiempo que hemos estado en Top Chef todos, que lo más bonito fue la amistad que hicimos, la familia que hicimos y muchas veces la gente puede decir 'ay lo está diciendo de dientes para afuera'. Y no, realmente lo que se vivió acá es una locura y lo que ustedes vieron en pantalla realmente fue lo que significó para nosotros: una hermandad, una familia, amor incondicional […] Entonces creo que lo más bonito sí obviamente es el título y soy Top Chef VIP y sí son los 100 mil dólares y sí es la experiencia, pero lo más bonito es haber encontrado un sitio en el lugar que me correspondía encontrar", contó Lambda a Lourdes Stephen y Jessica Carrillo tras haberse alzado con la victoria. Lambda García Lambda García, ganador de Top Chef VIP | Credit: Telemundo El actor, quien está a punto de alcanzar el millón de seguidores en Instagram, no solo vive uno de los momentos más dulces de su vida en el terreno profesional, también en el personal. Lambda, quien ha participado en telenovelas como La reina soy yo, Sangre de mi tierra y El señor de los cielos, mantiene desde hace más de un año un feliz noviazgo con el también actor mexicano Diego Oseguera, quien se dejó ver anoche en la gala final de Top Chef VIP apoyándolo. Diego Oseguera Diego Oseguera, novio de Lambda García | Credit: Instagram Diego Oseguera Lambda García Lambda García y su novio Diego Oseguera | Credit: Instagram Diego Oseguera La pareja de actores protagonizó meses atrás una campaña publicitaria con motivo del Día Internacional del Orgullo LGBTQ+. Diego Lambda García y su novio Diego Oseguera | Credit: Instagram Diego Oseguera "No es el día, no es el mes… es vivir tranquilo y feliz. Es ser tú sin ninguna atadura. No hay que 'normalizar' porque sinceramente no hay nada que normalizar. Lo que se tiene que hacer es aceptar y respetar la ideología del otro. Vivimos en un mundo, compartimos la vida todos juntos y lo que hay que hacer es tratar de tener la vida lo más pacífica y feliz posible. Se tú, se feliz, se auténtico", fueron las palabras que compartió Lambda desde su perfil de Instagram. Lambda García y su novio Diego Oseguera Lambda García y su novio Diego Oseguera | Credit: Instagram Diego Oseguera SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque suelen ser muy discretos con su noviazgo, ambos no han podido evitar presumir en más de una ocasión de su hermosa historia de amor a través de las redes sociales. "Por fa no cambies ni una pequeña cosa por mí", escribía la pareja de Lambda en agosto del año pasado junto a una imagen en la que ambos posan juntos de lo más enamorados. Lambda García Lambda García y su novio Diego Oseguera | Credit: Instagram Diego Oseguera ¡Qué viva el amor!

