"Duele mucho, estoy muy triste": Lambda García confirma que terminó con su pareja Al borde de las lágrimas, el actor y conductor del programa Hoy reveló en una reciente transmisión en vivo en Instagram que su historia de amor con Luja llegó a su fin. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Los seguidores de Lambda García intuían desde hace varias semanas que algo no andaba bien en su vida y, más concretamente, en la relación amorosa que mantenía con el cantante y actor mexicano Luja. De un día para otro, ambos artistas dejaron de dar muestras de su amor en las redes sociales, tomando cada uno caminos diferentes que parecían no cruzarse nunca, lo que comenzó a extrañar –y mucho– a sus fans. Tras varios días guardando silencio, el también conductor del programa de televisión Hoy realizó esta mañana una transmisión en vivo en Instagram en la que al borde de las lágrimas confirmó lo que ya muchos sospechaban, que su historia de amor con Luja llegó a su fin. "Ha habido mucha revolución alrededor de mi relación, del porqué no salimos juntos, del porqué no se ven juntos […] Creo que es hora de hablar, es hora de decirles qué es lo que está pasando", comenzó compartiendo Lambda visiblemente emocionado. Image zoom Lambda García y Luja | Credit: Mezcalent; Instagram Luja El galán de telenovelas como La reina soy yo explicó que ambos decidieron darse un tiempo semanas atrás como pareja para ver qué sucedía y "pasó ese tiempo y el día de hoy martes solamente quiero decirles que sí, efectivamente ayer se tomó la decisión de separarnos". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No es algo que haya estado en los planes de nadie, no es algo que haya estado rondando la cabeza, simplemente pasaron así las cosas", agregó el intérprete de 34 años. Sin entrar en muchos detalles, Lambda quiso dejar claro que "aquí no hay ningún malo ni ningún bueno, aquí las cosas se determinaron así, así son las cosas", aseveró. "Sí, duele mucho, sí les voy a decir que sí estoy muy triste, sí les voy a decir que son muchas las cosas que están pasando, pero bueno, qué les digo, o sea así se decidieron las cosas por un bien común". El actor no dudó en reconocer que esta ha sido "la relación más hermosa" que ha tenido, la relación "con más amor" y "con más cariño", de ahí que el proceso no esté siendo fácil. "El amor está, simplemente son caminos diferentes, son cosas diferentes en cada cabeza, entonces, ni modo, así es esto", dijo con el rostro bañado en lágrimas.

