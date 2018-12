Lamar Odom: "Quiero a mi esposa de vuelta"

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

Lamar Odom quiere a su “esposa de vuelta”.

El exatleta, quien finalizó su divorcio de Khloé Kardashian el pasado diciembre, acaba de finalizar un largo mes de tratamiento en un centro de rehabilitación. Odom habló de su futuro en un reciente clip promocional del show The Doctors, donde compartió sus sentimientos.

“Siguiendo hacia adelante, cuando miras al frente ¿qué deseas?”, le pregunta el Dr. Travis Stork a Odom en el adelanto de la nueva temporada del programa.

Tras una breve pausa, Lamar contesta sin titubeos: “Sinceramente, quiero a mi esposa de vuelta”.

Odom y la estrella de Keeping Up With The Kardashians se casaron en septiembre de 2009. Los problemas con las drogas del jugador de la NBA fueron la causa del deterioro de su relación.