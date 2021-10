Lalo Mora se pronuncia tras escándalo de tocar el seno a una fanática ¿qué dijo? Luego de la polémica que lo rodea, Lalo Mora por fin rompe el silencio luego de tocar indebidamente el seno de una joven. Ya hay demanda en su contra. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La semana pasada, cuando se dio a conocer un video donde se muestra a Lalo Mora tocando intencionalmente el seno de una fanática luego de que esta se tomara una fotografía con él ha sido motivo de escándalo. Incluso, Carmen Salinas se pronunció en contra de esta acción y le envió un fuerte mensaje al hombre. Los dimes y diretes continuaron mientras el llamado Rey de mil coronas se había mantenido en silencio hasta ahora. "Ahí me disculpan por todos los medios, me siento muy apenado", fue lo único que quiso decir al programa mexicano de televisión El chismorreo (Canal 6). El compositor no quiso ahondar más en el tema argumentando que estaba muy ocupado cumpliendo con asuntos de trabajo que eran impostergables. "Quiero que con toda el alma me comprendas, me disculpes también tú porque ahorita estamos haciendo un video", dijo al reportero de la mencionada emisión. También se dio a conocer que un diputado mexicano, de San Luis Potosí, Pedro Carrizales, acudió a la Fiscalía General de la República (FGR) para levantar una denuncia por abuso sexual en contra del músico. "Lo denuncié, la próxima semana voy al Congreso a proponer la 'castración laboral'", informó el político en su cuenta de Instagram. Lalo Mora acoso sexual Lalo Mora | Credit: Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No es la primera vez que lo hace, ha habido muchas y lo que estamos tratando se hacer es que no se normalice la violencia contra las mujeres, que no se haga costumbre. Si no me creen, se pueden subir al Metro y pregúnteles a las mujeres sobre el acoso", mencionó a los medios de comunicación. "No lo podemos permitir, espero que, con esto, todas las mujeres que han sido víctimas de esta persona se animen a denunciar".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Lalo Mora se pronuncia tras escándalo de tocar el seno a una fanática ¿qué dijo?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.