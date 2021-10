Lalo Mora en el ojo del huracán por tocarle un seno a una fanática (VIDEO) El intérprete fue captado nuevamente acosando sexualmente a sus seguidoras. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El legendario cantante de música regional mexicana Lalo Mora está siendo fuertemente criticado por no cesar su conducta de acoso sexual contra sus fanáticas. El intérprete de 72 años fue captado nuevamente abusando de su estatus de celebridad para aprovecharse físicamente de sus seguidoras. Durante su presentación del fin de semana en el popular lienzo Pico Rivera Sports Arena, donde usualmente se presentan artistas de su género, el cantante dejó grabadas unas explícitas imágenes de su inaceptable conducta, que han despertado la indignación del género femenino. El nuevo vídeo, que salió a relucir en las redes sociales, muestra al cantante intentando besar a una joven que lo abordó para obtener la foto del recuerdo. Durante la captura de la imagen, Mora intenta besar a la chica a la fuerza, y tras su negativa, le toca enérgico uno de sus senos. La joven se quedó atónita y estática por unos segundos, antes de alejarse del cantante. A pesar de la visible incomodidad de la fanática, Mora le restó importancia al incidente y continúo con las fotografías y su agenda laboral de la noche. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lalo Mora acoso sexual Lalo Mora | Credit: Instagram Su actitud ha causado la indignación del mundo cibernético que le ha lanzado los más variados oprobios por su constante acoso hacia sus seguidoras, ya que hace apenas unos meses, en julio pasado, el intérprete fue también amonestado por besar en la boca a sus admiradoras sin su consentimiento y en medio de la pandemia por coronavirus. En ese momento, el cantante aseguró que su comportamiento no era inapropiado, ya que solo obedecía a su calidad masculina, de acuerdo al programa Hoy Día. "Pues nos gustan las damas y queremos darles un besito. ¿Qué de malo tiene y qué de raro tiene?", expresó.

