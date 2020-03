LaLiga española une a estrellas de la música y del fútbol en un macroconcierto benéfico Alejandro Sanz, David Bisbal y Sebastián Yatra entre los artistas que se unirán a jugadores de todos los equipos de LaLiga española de fútbol este sábado en un macroconcierto virtual con fines benéficos. By Joaquim Utset ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Con el mundo del fútbol completamente paralizado por la crisis del coronavirus y sin saber cuán se reanudará la actividad, LaLiga española ha organizado para este sábado un macroconcierto mundial en las redes en el que participarán 20 reconocidos artistas y 20 futbolistas de los clubs que disputan el campeonato. Alejandro Sanz, Luis Fonsi, David Bisbal, Sebastián Yatra, Juanes y otras estrellas del mundo de la música participarán en el esta iniciativa con fines benéficos llamada LaLigaSantander Fest que empezará a verse el sábado a las 6 p.m. (CET), la 1 p.m. en la Costa Este de Estados Unidos. "Ayudar desde casa nunca fue tan fácil", asegura Sanz en uno de los videos promocionales del concierto, en el que anima a participar del evento para recaudar fondos que financien la lucha contra el COVID-19 que tantos estragos está causando en todo el planeta. LaLigaSantander Fest se emitirá simultáneamente en todo el mundo y se podrá seguir a través de los canales de LaLiga, además de se le ofrecerá la señal a televisiones internacionales, explicó LaLiga en un comunicado. "Queríamos apoyar a todas esas personas que están en cuarentena y, a la vez, recaudar fondos para adquirir material sanitario", señaló el director de Business Marketing y Desarrollo Internacional de LaLiga, Óscar Mayo, quien agradecido la colaboración de todos los equipos, los artistas y los patrocinadores. "Todos se han volcado con nosotros en esta iniciativa . Y estoy convencido de que entre todos vamos a crear algo grande". Advertisement

Close Share options

Close View image LaLiga española une a estrellas de la música y del fútbol en un macroconcierto benéfico

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.