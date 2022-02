Lali Espósito: "España tiene un problema con el consumo de prostitución" La cantante y actriz argentina Lali Espósito actúa en la serie Sky Rojo sobre la trata humana y hace fuerte denuncia. "España tiene un problema con el consumo de prostitución", afirma. Mira sus declaraciones. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lali Espósito protagoniza la serie Sky Rojo de Netflix, que habla sobre las víctimas de la trata humana, reporta el diario El Nuevo Herald. La actriz y cantante argentina habló sobre este importante tópico con EFE. "España tiene un problema con el consumo de prostitución, hay que mirar eso", dijo Lali, quien interpreta a una joven en la serie que es obligada a prostituirse. "En la serie se dicen verdades que duelen. Se dice que España es el primer país de Europa en consumir prostitución y que es el tercero del mundo. Ostia… me parece un dato doloroso para España; y en la serie se dice eso, aunque sea de ficción. Y que los creadores hayan puesto esto sobre la mesa me parece espectacular y muy valiente, porque normalmente estos temas se suelen tapar bajo la alfombra", afirma la artista. La tercera temporada de la historia narra la historia de Wendy (Espósito) y otras dos jóvenes obligadas a prostituirse: Coral (encarnada por Verónica Sánchez) y Carmen (Yany Prado). Las tres amigas logran escapar de las garras de un proxeneta, pero tendrán que luchar por sus vidas y salir de este peligroso mundo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN lali esposito Credit: (Mariano Regidor/Getty Images) Wendy y las otras dos protagonistas trabajan en un stripclub y son forzadas a ofrecer servicios sexuales. "Lo que se muestra en la serie es una realidad, donde cientos de jóvenes, sobre todo latinoamericanas y de lo países del este de Europa vienen engañadas y se les coarta de todo tipo de libertad", dice la estrella de 30 años. Lali Esposito Credit: (Carlos Alvarez/Getty Images) Lali Espósito también está grabando un nuevo disco, por lanzar a mediados del 2022. El proyecto musical tendrá "mucho de Madrid, mucho de Buenos Aires y también cosas autorreferenciales", dice la cantante, quien lanzó los temas "Disciplina", "Diva" y "Como tú" como adelanto. La actriz también grabó en Argentina la serie de Amazon Prime Video El fin del amor, que protagoniza y produce. La serie de 10 capítulos está inspirada en el libro de la filósofa y ex judía ortodoxa Tamara Tenenbaum. "Esta chica en su adolescencia decidió dejar la religión y empieza a ser una especie de antropóloga del mundo, del sexo y del amor, rompe con el concepto del amor romántico. Imagínate lo interesante que es esto desde su visión", concluye Lali.

