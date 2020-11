Close

Exclusiva: "Soy una adulta que se divierte y sigue jugando", confiesa Lali Lali abre su corazón como nunca antes y hace muchas revelaciones sobre su vida personal y profesional ¿qué la motiva a seguir adelante? Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Con siete años, Lali debutó en un programa infantil de televisión llamado Caramelito y a partir de entonces no ha parado de trabajar; además, ha logrado combinar con éxito la actuación y la música. A sus 29 años se ha consolidado como una artista completa ¿cuál es la clave de su éxito? Image zoom Lali Esposito | Credit: Lali Esposito/Instagram “El hecho de haber empezado a trabajar de muy pequeñita me hace sentir bien, por el hecho de tener un oficio, que no es lo mismo que tener un trabajo, sino que tienes algo que te apasiona, algo a lo que te quieres dedicar todos los días”, confesó Lali a People en Español. “Me acuerdo de pequeña y era una niña que siempre se divirtió. Ahora, soy una adulta que se divierte y sigue jugando, y que sigue buscando evolucionar de un proyecto a otro”. RELACIONADO: Lali sobre su orgullo hispano: "¡Soy latina y eso me encanta!" Image zoom Lali Esposito | Credit: Javier Bragado/WireImage Si bien, se siente orgullosa de “tener una trayectoria grande” en ambas profesiones, reconoce que “no es nada fácil”, pero “creo que la pasión y que me guste mucho” ha sido “la clave” para lograrlo. “No sé cómo hice para fusionar las dos cosas [actuación y canto]; creo que a través de la pasión y del poder de la elección”, advirtió. “Si no tuviera a mi equipo de trabajo, a la gente que logra y lo puede hacer todo, y a mi pequeño cuerpecito que tiene ganas haces las dos cosas, sería imposible”. Image zoom Lali Esposito | Credit: John Parra/Getty Images Ahora, la cantante lanza una nueva producción musical titulada Libra que deja al descubierto su evolución personal y profesional. Además, se arriesga y realiza sus primeras fusiones con géneros ajenos a su estilo como lo es el urbano. “Muestro quien soy ahora con las letras, con lo que tengo para decir. Creo que es un disco consecuente con mi edad y mi momento; eso me hace sentir muy bien”, comentó. “Más allá de lo musical, fue un proceso donde estuve más conectada con mi persona, mi ser social; con la Lali amiga, hermana, novia, hija. Y desde ese lugar trabajé mucho a consciencia con respecto a las letras”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lali reconoce “soy una tipa inquieta” que le gusta “sentir que estoy haciendo algo novedoso”; por ello, está trabajando, simultáneamente, en las grabaciones de la serie Sky Rojo. “En lo actoral, siempre me tomo mi tiempo entre proyecto y proyecto para encontrar eso que me significa un desafío”, mencionó. “Para mí el mundo de la interpretación, de la ficción, se transformó en una oportunidad que aparece cada determinado tiempo, que de pronto aparece un personaje o un proyecto, como es el caso de la serie Sky rojo ahora, que me parece interesante, que me parece diferente”.

