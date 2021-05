Laisha Wilkins denuncia ser víctima de maltrato: "Me golpeó y pateó" La actriz mexicana pudo grabar el momento y compartió en sus redes las sensibles imágenes que demuestran su durísimo testimonio. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Su eterna y cariñosa sonrisa se tornó enfado e impotencia cuando Laisha Wilkins se vio en medio de un desagradable altercado. La actriz fue víctima de agresión por parte de un hombre que se dedicaba a colgar propaganda del partido político Moderna. Al hacerlo sobre los carteles de otro partido, Laisha no dudó en decirle, con buenos modales, que eso no estaba bien ni permitido. Fue entonces cuando el sujeto actuó violentamente golpeando a la actriz tal y como se puede ver en las imágenes que le dio tiempo a registrar. A través de su cuenta de Twitter la intérprete de la telenovela La fuerza del destino dejó constancia de los hechos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Hoy por la tarde mientras caminaba por la Roma vi a estas personas pegando publicidad de MORENA sobre la de la oposición. Me acerqué a decirles que infringían la ley, más habiendo tanto espacio. El tipo aventó mi teléfono, me golpeo y pateó, la gente se acercó a pararlo. ¡Son un asco!", expresó dolida. La co-conductora de La casa de Pandora que estuvo varios años retirada de la televisión por motivos de salud ya superados, está pidiendo ayuda ciudadana para identificar al infractor y poder denunciarle. Gracias a la ayuda de anónimos parece que podrá denunciar a su agresor. "El día de mañana iré a presentar mi denuncia en la Fiscalía General de Justicia de la CDMX", expresó agradecida y decidida en su perfil.

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image Laisha Wilkins denuncia ser víctima de maltrato: "Me golpeó y pateó"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.