"Lágrimas en mi corazón": Sergio Mayer llora la muerte de su suegro, Jaime Camil Garza Falleció el papá de Jaime Camil y su cuñado, quien es el esposo de Issabela Camil, fue el primero de la familia en pronunciarse con estas sentidas palabras. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hoy la alta sociedad de México está de luto al fallecer uno de sus más célebres empresarios, Jaime Camil Garza, papá del actor Jaime Camil. Víctima de una septicemia que le condujo a la muerte, el periodista López Dóriga pidió oraciones desde ayer por su compadre, gravemente enfermo. La tarde del domingo 6 de diciembre la noticia de su muerte corrió como pólvora en las redes. El primero de la familia en pronunciarse fue el esposo de Issabela Camil, quien es hija de Tony Starr, la esposa del magnate. Image zoom Credit: ntx fotos Estas fueron sus sentidas palabras: “Con lágrimas en mi corazón, lamento mucho que JC ya no seguirá luchando. En cualquier momento, parará su corazón. Fue tan generoso que nos permitió a todos y cada uno de nosotros despedirnos de él. En cualquier momento dejar de luchar. Gracias por tu cariño siempre”, escribió el esposo de la encantadora actriz Issabela Camil. Minutos después, compartía este retrato del recuerdo del simpático empresario, todo un personaje con una vida de película. “No solo Acapulco, México entero llora la pérdida de un gran ser humano, lleno de amor, simpatía y generosidad. Quienes tuvimos el honor de conocerte nos quedamos con un gran ejemplo de tu legado. Alegría y júbilo por tanto amor”, enfocó con positividad la durísima pérdida. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Acaba de fallecer mi inolvidable compadre Jamil Camil Garza. Luz en tu camino”, escribió desde su red de Twitter el famoso periodista Joaquín López Dóriga; “Con tristeza me entero de la partida de Jaime Camil Garza. Mi más sentido pésame y solidaridad en estos momentos para su familia. Mi corazón contigo, querido Jaime Camil”, escribió el músico Miguel Inzunza. DEP.

