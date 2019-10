Lágrimas, emoción, unión familiar y buenas noticias en el homenaje de José José en Miami Acompañado de sus hijos, su esposa y sus miles de fans, el cantante recibió un merecido homenaje en Miami. Además se dio a conocer la mejor noticia de todas, sí será trasladado a México donde con tanto amor le esperan. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Fue un grande y como tal así está siendo despedido. Con las polémicas a un lado, la ciudad de Miami en la que José José vivió las dos últimas décadas le está haciendo el homenaje que se merece. El cortejo fúnebre llegaba esta mañana de domingo al auditorio Miami Dade County donde familiares, amigos y miles de fans quisieron despedirle por todo lo alto. La unión y el respeto a la persona de José José fue la nota predominante en esta celebración donde tanto sus tres hijos como su esposa Sarita Salazar dejaron a un lado la polémica para dar paso al amor y el cariño por el que fuera una de las grandes figuras de la música Latinoamericana. Los aplausos y los gritos de ¡Viva! no dejaron de escucharse en todo momento desde el exterior donde sus seguidores también quisieron decir presente en un momento tan especial. Tanto Sarita hija, como Marysol y José Joel le han dedicado emotivos discursos entre lágrimas, recuerdos y palabras bonitas que realzan la figura de un enorme ser humano. Cada uno a su manera plasmaron en sus intervenciones lo que su padre significó para ellos. Quien casi no pudo mediar palabra fue su hija Sarita que no paró de llorar en todo su discurso. “No somos nada sin Miami, México y el mundo entero, ¡qué viva el Príncipe!”, concluyó seguida de los aplausos de los asistentes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No menos emocionada estuvo Marysol que aunque admitió estar feliz por haber podido despedirse de él, también aseguró que no fue la manera más adecuada. “Le agradezco para siempre el amor que depositó en nosotros sus hijos”, dijo con la voz entrecortada. “Que en el nombre de Jesús se haga la voluntad de Dios pues esa es perfecta”, terminó. El homenaje ha sido emitido en directo a través de Telemundo y precisamente antes de dar comienzo se ha podido confirmar una última hora: José José sí viajará a México y su público podrá darle el último adiós. Después de unos días llenos de dudas e incertidumbre, su esposa Sarita Salazar afirmaba ante los micrófonos que así sería. Ella es la persona con la única potestad para tomar esa decisión y finalmente parece que ese tributo tan merecido que todos esperaban tendrá lugar. Advertisement EDIT POST

