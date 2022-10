Lágrimas de emoción y una sincera confesión: así fue el regreso a la televisión de Sarah Mintz La exactriz de telenovelas es una de las protagonistas del reality show Secretos de villanas, cuyo primer episodio ya está disponible a través del servicio de streaming Canela TV. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sarah Mintz Sarah Mintz en el estreno de Secretos de villanas (Canela TV) | Credit: Canela TV (x2) Tras varios años alejada del medio artístico, Sarah Mintz –antes conocida como Maritza Rodríguez– regresó el pasado 20 de octubre a la televisión con el estreno del reality show Secretos de villanas, cuyo primer episodio ya se puede ver a través del servicio de streaming Canela TV. La retirada actriz, quien hoy reside en Jerusalén junto con su esposo Joshua Mintz y sus dos hijos luego de convertirse años atrás al judaísmo ortodoxo–, no pudo evitar emocionarse hasta las lágrimas al hacer su entrada en el set de grabación y reencontrarse con excompañeras del medio como Aylín Mujica, Gaby Spanic, Sabine Moussier, Cynthia Klitbo y Geraldine Bazán. "No pensé que iba a llorar", reconoció entre lágrimas Sarah. "Perdón, perdón a todos", agregó la que fuera villana de exitosas telenovelas como Acorralada, El rostro de Analía y Marido en alquiler recién llegada de Israel. "Sentí el viaje bastante largo, pero relajada también", expresó tras tomar asiento. "Muy contenta, la emoción de poder estar aquí y conocerlas a todas". Sarah Mintz Sarah Mintz se emociona en el primer episodio de Secretos de villanas (Canela TV) | Credit: Secretos de villanas Sarah Mintz Sarah Mintz se emociona en el primer episodio de Secretos de villanas (Canela TV) | Credit: Canela TV Durante el primer episodio –el único disponible hasta ahora, el segundo se estrenará el 27 de octubre– las 6 villanas de telenovelas abrieron como nunca su corazón y respondieron a las diferentes preguntas que les formuló el presentador que moderaba la conversación. Precisamente, una de las preguntas más directas y fuertes la recibió Sarah. "¿Cierto o falso si tu esposo te obligó a cambiar tu vida?", le preguntó el conductor. Sarah Mintz Sarah Mintz en el primer episodio de Secretos de villanas (Canela TV) | Credit: Canela TV "¡Ay, por favor! Por supuesto que no es cierto. Es un mito. Obviamente mi decisión fue absolutamente mía", dejó claro la ahora coach espiritual. "Yo vengo de una casa católica y fui criada muy fuertemente con una convicción hacia Dios muy, muy fuerte. Siempre nos ven que solamente tenemos una vida: la vida artística. La vida personal no existe. Pareciera que la vida del ser humano no la tiene una actriz […]. La vida de Maritza en aquella época también tenía sueños y uno de mis grandes sueños es tener lo que hoy día tengo. Sueño con darle vida a mi alma y si me tengo que separar de la parte de la televisión es mi decisión, tanto que cuando yo empecé a estudiar y a involucrarme más con el judaísmo lo hice a escondidas de mi esposo, él ni siquiera lo supo", explicó. "Yo que estoy cumpliendo mis sueños, siendo feliz, soy muy juzgada. "¡Qué tonta, cómo dejas una carrera!'. A la gente le parece ridículo dedicarse al hogar, dedicarse a los hijos y yo también trabajo, yo doy clases en Israel". Sarah Mintz Sarah Mintz en el primer episodio de Secretos de villanas (Canela TV) | Credit: Canela TV Pero, ¿será que Sarah extraña la actuación? "Cuando tú pasas al bachillerato, ¿tú extrañas el kínder? No. Yo siento que el pasaje mío por la televisión fue justo para que hoy Sarah esté aquí". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¿Extrañas a Maritza?", le preguntó a continuación Aylín. "Si Maritza vive conmigo, solo que ella trascendió en Sarah. Yo tengo muchas cosas [de ella], yo sigo todavía con la jodedera, echando mi vallenato, o sea yo sigo con mi sabrosura […]", dijo. Puedes ver Secretos de villanas a través de Canela TV.

