Lady Louise: así descubrió que su abuelita era la Reina de Inglaterra La simpática anécdota de cómo la primogénita del Príncipe Eduardo y Sophie Helen Rhys-Jones averiguó que su querida abuelita no era otra que la Reina de Inglaterra. By ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ¿Te acuerdas el día que llegaste a casa para preguntarle a tus papás más datos sobre Papa Noel o los Reyes Magos porque te habían contado algo inquietante tus amiguitos de la escuela? Pues lo mismo le sucedió a la la nieta más joven de la Reina Isabel, Lady Louise, hija del Príncipe Eduardo y Sophie de Wessex, pero con su abuela. Image zoom En una entrevista que concedieron los Duques de Wessex, Eduardó confesó que de niño tardó un tiempo en entender que su mamá era la Reina de Inglaterra. Su esposa, quien recientemente salió a la luz como la personal shopper de Kate Middleton, afirmó que su pequeña Louise no tenía idea del relevante papel que tenía su abuela, hasta que se lo dijeron sus amiguitos de la escuela al cumplir cinco años. “Una tarde, al volver del colegio a casa, me dijo que los niños le decían que la reina y la abuela eran la misma persona”. Ahí fue que le confirmaron sus sospechas. Image zoom Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hija mayor de los Condes de Wessex, Lady Louise Windsor es ya una encantadora jovencita y cumplirá dieciséis años en noviembre. Image zoom Getty Images Dicen que es una de las nietas favoritas de su abuela y la que más se parece físicamente a ella. Image zoom Getty images Al parecer pasa mucho tiempo con la Reina Isabel los fines de semana en Buckingham Palace y en verano en el Castillo de Balmoral. Es amante de la hípica y una extraordinaria amazona. Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image Lady Louise: así descubrió que su abuelita era la Reina de Inglaterra

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.