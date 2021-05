Lady Gaga vivió una traumática experiencia a sus 19 años. La cantante estadounidense de 35 años contó la pesadilla que vivió para ayudar a otras personas a superar difíciles pruebas como esta. La artista de origen italiano —cuyo verdadero nombre es Stefani Joanne Angelina Germanotta— contó su historia en el nuevo documental The Me You Can't See de Apple TV. El documental sobre la salud mental incluye también anécdotas del príncipe Harry y de Oprah Winfrey.

"Yo tenía 19 años y estaba trabajando en la industria y un productor me dijo: 'Quítate la ropa'", recuerda Lady Gaga. "Y yo dije que no, y me fui y me dijeron que iban a quemar toda mi música. Y ellos no pararon, no pararon de preguntarme y yo me paralicé y —simplemente no me acuerdo", cuenta de esa vivencia. La cantante dice que ha decidido no revelar la identidad de su agresor porque no quiere "tener que enfrentar a esa persona jamás".

La ganadora del premio Grammy dice que tuvo que ir a un hospital a buscar ayuda sicológica por el dolor que sentía."Primero sentí todo el dolor, luego me sentí adormecida", recuerda. "Luego estuve enferma por varias semanas y me di cuenta que era el mismo dolor que yo sentí cuando la persona que me violó me abandonó embarazada en una esquina de la casa de mis padres porque yo estaba vomitando y enferma", revela. "Porque me estaban abusando, había estado encerrada en un estudio por meses".

Lady Gaga Credit: (Dan MacMedan/Getty Images)

La intérprete de "Million Reasons" dice que hoy es una persona diferente por todo lo que sufrió y que estas vivencias traumáticas le ocasionaron una "crisis sicótica". "For varios años, yo no era la misma", dijo. Tras ser violada, Gaga dice que sintió tanto dolor que se hizo varios MRIs y exámenes médicos. Aunque todos salían bien, dice que el dolor no paraba. "Tu cuerpo tiene memoria", asegura. "Yo no podía sentir nada. Me sentía disociada. Es como si el cerebro se desconectara".

La también actriz —quien brilló en la película A Star is Born junto a Bradley Cooper— dijo que pensó en morir. "Es algo muy real sentir que hay una nube negra que te sigue a donde quiera que vas, diciéndote que no vales nada y que debes morir. Yo gritaba y me tiraba contra la pared", recuerda.