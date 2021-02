Close

Dos días después del robo de sus perros, Lady Gaga los ha recuperado sanos y a salvo Unos delincuentes secuestraron a sus canes tras acribillar a tiros a su paseador el pasado miércoles. Así fue el rescate policial de Koji y Gustav. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Menos de 48 horas después del terrible robo sufrido por Lady Gaga que implicó el secuestro de sus dos perros, Koji y Gustav, los pequeños están de regreso a casa con su dueña y en perfectas condiciones. Así lo reportaba el Departamento de Policía de Los Ángeles en Koreatown el viernes por la noche a través de un comunicado en sus redes sociales. "Ambos perros de Lady Gaga han sido entregados a la estación de policía local y a su vez estos han sido devueltos de inmediato a los representantes de la artista", leía el escrito. Desesperada por la sustracción de dos de sus grandes amores, la artista compartió un mensaje en el que ofrecía una recompensa de $500 mil por su rescate. "Mi corazón está enfermo de dolor y estoy rezando para que mi familia vuelva a estar unida otra vez gracias a un acto de bondad. Recompensaré con $500,000 su regreso en perfecto estado", escribía profundamente afectada en sus redes y junto a unas entrañables fotos de sus pequeños. Tal y como indicó la policía, fue una mujer quien entregó a los animales en la estación de policía. "Los encontró y contactó con el equipo de Lady Gaga para devolvérselos", explicó LAPD en un comunicado. "La identidad de la mujer y el lugar donde fueron hallados se mantendrá confidencial por su seguridad y por la investigación en curso de este acto criminal". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los Bulldogs franceses fueron robados de forma violenta el pasado miércoles mientras Ryan Fischer, su paseador, los caminaba. El hombre recibió varios disparos y los criminales se llevaron a los animales en un coche. Afortunadamente Fischer se recupera del ataque y ya está fuera de peligro.

