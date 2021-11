Lady Gaga sufre desperfecto con su vestuario ¡y revela de más! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Lady Gaga problemita de vestuario Credit: Backgrid/The Grosby Group La actriz y cantante vivió momento estilo Marilyn Monroe ¡y deja ver hasta la cocina! Además: fotos de los Latin Grammys y AROD con guapas chicas ¡Míralos! Empezar galería Estilo Marilyn Lady Gaga problemita de vestuario Credit: Backgrid/The Grosby Group Lady Gaga sufrió un pequeño desperfecto con su vestuario al salir del show de Stephen Colbert en Nueva York donde acudió a hablar sobre su nueva cinta House of Gucci, ¡ups! 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio ¡Buenas! Salma Hayek Credit: Mega/The Grosby Group Otra que dejó a todos boquiabiertos fue la chaparrita Salna Hayek quien se apareció con este escotazo por la premiere de la mencionada cinta sobre la familia Gucci en Nueva York, ¡oh! 2 de 9 Ver Todo Codiciado soltero Alex Rodriquez, Talia Terese, Sarah Orbanic Credit: Splash News/The Grosby Group Como toda una estrella Alex Rodríguez se apareció seguido de las guapas Talia Terese y Sarah Orbanic, por la calles de Los Ángeles. 3 de 9 Ver Todo Anuncio ¡Todo listo! Latin GRAMMY Mau y Ricky and Danna Paola Old Parr Golden Moments Las Vegas Credit: Cortesía/Chris Costoso Y en Las Vegas Nevada captamos a la bella Danna Paola con los hermanos Mau y Ricky Montaner calentando motores para la entrega de los premios Latin Grammy —que se llevarán a cabo esta noche en dicha ciudad— y quienes disfrutaron cócteles especiales para la ocasión en la cena íntima de Old Parr. 4 de 9 Ver Todo Las compritas Khloe Kardashian Credit: Coleman Rayner/The Grosby Group Y quien apareció muy cubierta con su tapabocas y gruesas gafas fue Khloé Kardashian quien llenó su carrito del súper en Los Ángeles, ¡aún así si figura inconfundible la delató! 5 de 9 Ver Todo Dulce celebración Emilio Estefan The 22nd Annual Latin GRAMMY Awards Credit: Gabe Ginsberg/Getty Images for The Latin Recording Academy También en Las Vegas captamos al músico y productor Emilio Estefan celebrando el cumpleaños de la marca Gamesa en los Latin Grammy. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Encantados Frankie Miranda Hispanic Federation y Lin Manuel MIranda New York Premiere Of Disney's Encanto Hosted By The Hispanic Federation Credit: Astrid Stawiarz/Getty Images for Disney Frankie Miranda, CEO de la Hispanic Federation, y el actor, y cantautor Lin-Manuel Miranda fueron todos sonrisas al pasar por la alfombra roja de la gala de dicha organización celebrada en Nueva York y donde además de la presencia de los protagonistas de la nueva cinta Encanto de Disney, se recaudaron $1.6 millones para diversos proyectos, ¡felicidades! 7 de 9 Ver Todo Lectura fascinante Mario López leyendo libro de Peter Murrieta Credit: Cortesía / The Lee Agency Y al que pillamos en plan relax —ante sus múltiples proyectos, como el reboot de Save by the Bell (Peacock)— fue al mexicoamericano Mario López a quien cachamos leyendo la nueva novela Blood & Gold: The Legend of Joaquin Murrieta, de Peter Murrieta y Jeffrey J. Marriote. 8 de 9 Ver Todo Bocaditos Penelope Cruz Credit: Zuma Press/The Grosby Group Una más que agarramos medio desprevenida fue a Penélope Cruz probando un bocado durante de las grabaciones del nuevo filme que realiza en Madrid. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Lady Gaga sufre desperfecto con su vestuario ¡y revela de más!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.