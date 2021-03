Close

¡Primeras declaraciones del cuidador de los perros de Lady Gaga, todavía convaleciente! Desde la cama del hospital, éste es el escalofriante relato de la persona que arriesgó la vida por salvar a los perros de la famosa cantante y actriz. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ryan Fischer, el cuidador de los perros de Lady Gaga, quien casi pierde la vida tratando de defender a los canes en el famoso secuestro que ya ha dado la vuelta al mundo, hizo sus primeras declaraciones hoy en un emotivo post. Fischer se encontraba caminando con las tres mascotas de la famosa cantante, Koji, Gustav y Asia, cuando fue brutalmente asaltado en Hollywood. La víctima fue disparada en el pecho, antes de que los ladrones huyeran en su auto llevándose a los dos primeros, dejando atrás a Asia, quien se acercó a su cuidador herido y se tumbó junto a él: "Mientras el auto se alejaba rápido y la sangre se derramaba desde mi pecho herido, un angelito corrió hacia mí y se tumbó a mi lado. Mis gritos de pánico se calmaron al verla, aunque mi sangre le rodeara como un charco. Abracé a Asia lo mejor que pude, le agradecí por todas las fantásticas aventuras que habíamos vivido juntos, le pedí perdón por no haber podido defender a sus hermanos, y entonces tomé la determinación de que aún intentaría salvarlos… A ellos y a mí", relató desde su cama, todavía convaleciente en el hospital. También expresó sentirse optimista acerca de su recuperación y celebró con gratitud el apoyo de tantas personas, incluida Lady Gaga. Image zoom Credit: XPX/Star Max/GC Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Ya contaré más cosas después, pero la gratitud que siento por todo el amor recibo alrededor del mundo, es inmensa e intensa. ¡Sentí su energía sanadora! Gracias", añadió Fischer, quien también dijo que le hacía muy feliz que los perros robados ya hubieran aparecido sanos y salvos. "Me siento muy feliz por toda la atención recibida que, junto al esfuerzo de la policía, fue suficiente para lograr que Koji y Gustav fueran recuperados y estén a salvo. Me consta que están comprometidos en lograr que estos criminales que intentaron asesinarme sean juzgados", escribió. Finalmente, agradeció a familiares y amigos, así como a los servicios de urgencia y al personal de sanidad que le atendió: "Me salvaron, literalmente, la vida". Image zoom Credit: IG Ryan Fischer También tuvo unas palabras para Lady Gaga, quien le llamó "héroe" al luchar por sus perritos arriesgando su propia vida. "Tus bebés ya están de vuelta y la familia vuelve a estar al completo. ¡Lo logramos! Me diste tanta ayuda a través de toda esta crisis, a mí y a mi familia… Pero tu apoyo como amiga, encima del trauma de perder a tus pequeños, es inquebrantable. Muchas gracias, te amo".

