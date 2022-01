Lady Gaga confiesa que le dio un beso en la boca a Salma Hayek ¡Los detalles! Lady Gaga y Salma Hayek comparten escenas en la película House of Gucci. La cantante habla de una escena en la que besó a la actriz mexicana en la boca y porqué el beso llegó a la gran pantalla. ¡Los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lady Gaga presumió que le dio un beso en la boca a Salma Hayek. La cantante de 35 años protagoniza la película House of Gucci en la que comparte escenas con la actriz mexicana. Durante una entrevista en el programa Jimmy Kimmel Live!, Lady Gaga confesó que grabaron una escena en la que se besaban en la boca pero que desafortunadamente ese beso no llegó a la gran pantalla. Gaga —quien hace el papel de Patrizia Reggiani en la película dirigida por Ridley Scott— dice que el beso ocurre después de que reciben una llamada telefónica para informarles que su intento de asesinar al exmarido de Reggiani, Maurizio Gucci, fue un éxito. Entonces las dos mujeres celebran dándose un sorpresivo beso en la boca. La cantante —quien también protagonizó la película A Star Is Born— dice que Salma Hayek quedó atónita cuando le contó que la iba a besar al final de esa escena. "Ella me dijo: ¿Qué?", recuerda entre risas. La escena fue borrada y no llegó a la gran pantalla. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Salma Hayek y Lady Gaga Credit: Samir Hussein/WireImage; Stefanie Keenan/Getty Images for Academy Museum of Motion Pictures "Yo besé a Salma Hayek," dijo Lady Gaga sonriente. "Yo soy como ese estudiante insoportable en la escuela que está presumiendo que besó a la chica popular pero no tiene pruebas", bromeó, lamentando que ese beso no quedó plasmado en la película. La cantante dice que el público no llega a ver como el personaje de Hayek, una psíquica, desarrolla una relación sexual con Patrizia, el personaje de Gaga. ¡Sin duda muchos fanáticos de ambas se quedarán visualizando esa escena amorosa!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Lady Gaga confiesa que le dio un beso en la boca a Salma Hayek ¡Los detalles!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.