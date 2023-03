La primera foto de Lady Gaga como Harley Quinn ¡Míralos! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Lady Gaga es vista por primera vez como Harley Quinn con vestuario completo en el set de 'Joker: Folie à Deux' Credit: Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group Lady Gaga grabando The Joker, además imágenes de Gisele Bundchen en traje de baño para Louis Vuitton, Justin Bieber y Hailey besándose y más. Empezar galería Primera foto de Lady Gaga como Harley Quinn Lady Gaga es vista por primera vez como Harley Quinn con vestuario completo en el set de 'Joker: Folie à Deux' Credit: Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group La cantante y actriz Lady Gaga fotografiada por primera vez como Harley Quinn en el set de rodaje de Joker: Folie à Deux, en Nueva York. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Gisele Bundchen en traje de baño para Louis Vuitton Gisele Bundchen posa en traje de baño para Louis Vuitton Credit: Photo © 2023 Splash News/The Grosby Group Pillamos a la brasileña Gisele Bundchen posando en traje de baño para una sesión de fotos de Louis Vuitton. 2 de 8 Ver Todo Justin Bieber y Hailey se besan románticamente Hailey y Justin Bieber se besan románticamente durante su cita en West Hollywood Credit: Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group El cantante canadiense Justin Bieber y su esposa Hailey se besan románticamente durante un paseo en West Hollywood. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Tiago PZK junto a Piqué Foto de Tiago PZK con Gerard Pique Credit: AR Entertainment Tiago PZK fue convocado para encabezar la ceremonia de apertura previa a la gran final de la Kings League InfoJobs. El intérprete aprovechó la ocasión para tomarse una foto del recuerdo junto al deportista Gerard Piqué. 4 de 8 Ver Todo Kali Uchis en bikini Kali Uchis trabaja en su bronceado en bikini en Rio de Janeiro Credit: Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group La cantante Kali Uchis luciendo sus curvas ataviada en un diminuto bikini verde y amarillo en Rio de Janeiro. 5 de 8 Ver Todo Lucero y Mijares de gira Lucero & Mijares Presentan su Concierto ¡Hasta Que Se Nos Hizo! en el Auditorio Nacional Credit: Armando Mota/The Grosby Group Lucero y Mijares interpretaron sus éxitos musicales durante el concierto que ofrecieron en el Auditorio Nacional, en México D.F., como parte de su gira 'Hasta que se nos hizo'. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Ricardo Arjona en 'Blanco y Negro' Lucero & Mijares Presentan su Concierto ¡Hasta Que Se Nos Hizo! en el Auditorio Nacional Credit: Photo © 2023 Armando Mota/The Grosby Group El artista guatemalteco Ricardo Arjona se presentó exitosamente en el Foro Sol, en la capital mexicana, con su tour 'Blanco y Negro'. 7 de 8 Ver Todo Kenia Os de gira kenia os concierto gira Credit: Cortesía La artista mexicana Kenia Os concluyó la primera etapa de su exitosa gira debut por 19 ciudades de Estados Unidos.

Su reciente sencillo "Malas decisiones" continúa disparándose con más de 64 millones de reproducciones globales y 26 millones de visitas en YouTube.

