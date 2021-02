Close

El cuidador de los perros de Lady Gaga acribillado en Hollywood El cuidador fue ingresado al hospital luego de recibir dos disparos. Se ofrece recompensa de medio millón. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El cuidador de los perros de Lady Gaga fue acribillado por un desconocido mientras paseaba a las tres mascotas de la actriz y cantante por una calle de Hollywood. El sujetos se dio a la fuga posteriormente robándose a dos de los caninos. Un portavoz de la Policía de Los Ángeles confirmó que el ataque ocurrió este miércoles por la noche hacia las 11:40 p.m., hora local en Avenida Sierra Bonita. La víctima de sexo masculino, fue trasladada a un hospital en condición aún no revelada. El atacante ha sido descrito como del sexo masculino y según trascendió usó una pistola semiautomática durante el crimen. Posteriormente fue visto abandonando el lugar de los hechos en un carro que salió el dirección norte rumbo a Hollywood, según confirma este jueves People. Lady Gaga se encuentra en estos momentos en Italia, según confirma un representante suyo. Dicha fuente también confirmó el robo de dos de las tres mascotas que en ese momento se encontraban con el cuidador: Koji y Gustav. People pudo confirmar que la cantante está ofreciendo una recompensa de medio millón de dólares a quien ayude a recuperar a sus queridas mascotas. Si usted tiene pistas contacte este e-mail: KojiandGustav@gmail. Image zoom Credit: XPX/Star Max/GC Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Reportes iniciales de TMZ y otras fuentes afirmaban que el cuidador de los perros había sido apuñalado cuatro veces, señalando también que una tercera mascota, llamada Miss Asia, había sido localizada posteriormente en la calle y rescatada por elementos de la LAPD.

Close Share options

Close Close Login

Close View image El cuidador de los perros de Lady Gaga acribillado en Hollywood

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.