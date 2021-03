¡Qué detallazo! ¡El increíble regalo del novio de Lady Gaga por el 35 cumpleaños de la cantante! Más romántico, ¡imposible! Así reaccionó la leyenda de la música, desde el otro lado del océano, ante el tamaño del gigante regalo que recibió de Michael Polansky. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hoy domingo, Lady Gaga cumplió treinta y cinco años. La cantante y actriz, quien se encuentra en Roma filmando House of Gucci, se puso nostálgica al recibir el impactante regalo de su novio, Michael Polanski, en este día tan especial para ella lejos de casa. En la foto que compartió, con el detalle de enormes dimensiones enviado por su enamorado, la ganadora de un premio Oscar no pudo reprimir el comentar acerca de las ganas que tiene de regresar a casa para estar de nuevo junto a su amor y a sus perritos, quienes acapararon titulares recientemente con su sonado secuestro, en el que su cuidador estuvo a punto de perder la vida. "Cuando tu novio te manda todas las flores de Roma por tu cumpleaños", escribió la cantante bajo la imagen compartida. "Te amo, cielo. No puedo esperar para volver a casa contigo y nuestros perros, es todo lo que necesito". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Polansky no fue el único que recordó el cumpleaños de la estrella. Millones de fans y muchas otras celebridades quisieron celebrar junto a la cumpleañera la importante fecha: "¡Feliz cumpleaños, Lady Gaga! Mucho amor, Yoko", escribió la mismísima Yoko Ono, viuda del mítico John Lenon. "Deseándole un muy feliz cumpleaños, señorita", escribió también el legandario Toni Bennett. "Tanti auguri, Gaga. Eres toda una inspiración, para mí y tantos millones de personas. Qué honor poder llamarte amiga…", escribió Donatella Versace. Tampoco faltó a la cita Elton John: "Feliz cumpleaños, te amaré siempre… El tío E xx", firmó con simpatía el mítico compositor. ¡Muchas felicidades!

Share options

Close Login

View image ¡Qué detallazo! ¡El increíble regalo del novio de Lady Gaga por el 35 cumpleaños de la cantante!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.