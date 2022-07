La familia de Nacho Casano emprenderá acciones legales por presunta difamación contra una integrante La casa de los famosos La familia del actor quiere defender su integridad y no consentirá que se difame y se dañe su imagen pública. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La familia del Nacho Casano ha acudido a las redes sociales para comunicar que tomarán acciones legales en contra de las personas que han tratado de ensuciar la imagen del argentino. Sus seres queridos no aceptarán que se manche su reputación y van a defenderlo a toda costa mientras él está participando en La casa de los famosos. A través de un comunicado oficial, sus familiares dejan claro que no piensan tolerar los señalamientos y difamaciones que algunas personas han hecho, por lo que acudirán a las instancias legales pertinentes. "El día de hoy la familia de Nacho Casano hemos decidido tomar acciones legales debido a acontecimientos que dañan la imagen y el buen nombre que Nacho ha construido todos estos años, las personas que han hecho acusaciones graves en su contra, difamando y haciendo burla de sus preferencias sexuales. Sobre todo asegurando que su carrera se hizo a base de acostarse con ejecutivo de una televisora, son señalamientos que no podemos dejar pasar y llevaremos nuestro proceso conforme a la ley y no en los medios de comunicación, gracias", se puede leer en el documento que compartió su buen amigo, Jesús Galeana, en su cuenta de Instagram. Comunicado Comunicado | Credit: Instagram Este comunicado haría referencia directa a una conversación que mantuvieron sus compañeros dentro de la casa y en el que se insinuaba que el artista habría tenido relaciones con un famoso ejecutivo de Televisa para ascender en su carrera, pero no han querido dar nombres concretos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La conversación a la que se refieren es la que Laura Bozzo tuvo con Salvador Zerboni donde explicó que: "Yo había escuchado hace tiempo en Televisa, de que él tenía un romance con un ejecutivo muy importante y que era su pareja. Eso yo lo escuché, nadie me lo contó. Y todo el mundo comentaba que a él, lo habían sacado de ser vocero de productos porque un alto ejecutivo se había enamorado de él y por eso le habían dado una serie de papeles y cosas, porque talento no tiene", dijo la peruana. Nacho Casano Nacho Casano | Credit: Telemundo Durante su participación en el reality de Telemundo el actor se ha mantenido muy cauteloso sobre su vida privada y las pocas veces que habló de sus parejas o relaciones nunca quiso dar nombres. "No quiero dar nombres acá, [pero] si ponemos mi nombre [en Google] ahí salen mil fotos con ella. Ella tenía su hija y yo convivía con su hija", contó el intérprete argentino en una ocasión cuando habló que había mantenido una relación con una compañera de reparto de una telenovela en la que trabajó. "Dinos, ¿quién es?", le preguntaron sus compañeros. A lo que se limitó a responder: "Trabajé con ella en A que no me dejas, la novela que protagonicé", sin más detalles.

