La vuelta no será fácil: ¡Meghan y Harry de nuevo en problemas! Después de lograr miles de firmas de apoyo, consejeros conspiran para que la Reina Isabel retire el título de duques de Sussex a Meghan Markle y el príncipe Harry. ¿Sabes cuáles son los motivos? By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Después de que la reina Isabel concediera el título de duques de Sussex a su nieto el príncipe Harry y su esposa, la exactriz Meghan Markle, ahora los consejeros se van a sentar a debatir si es o no oportuno retirarles el noble título que ocupan. Image zoom La petición nace de la inquietud de que los duques de Sussex no están realizando los quehaceres oportunos como se le debe a la corona británica. A pesar del poder mediático de la pareja, los consejeros lograron miles de firmas de apoyo para comenzar el proceso de la conversación al respecto, tachando a Meghan y Harry de faltos de respeto e irresponsables. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN Image zoom Lo único que queda abierto de momento es el debate, ya que la única decisión puede tomarla la abuela de Harry, la reina Isabel II. Image zoom Los duques de Sussex que tanto ansiaban un descanso y que están a punto de regresar de sus vacaciones, tendrán que enfrentar nuevas críticas tan pronto pongan un pie en Londres. Image zoom Mucho se comentó recientemente a raíz del famoso documental y entrevista, que tantos quebraderos de cabeza les está ocasionando, acerca de la posibilidad de que los papás del pequeño Archie estén buscando un segundo hogar lejos del Reino Unido, incluyendo lugares tan remotos para ellos como Sudáfrica o California, lugar de origen de Meghan Markle. Image zoom Tendremos que esperar al nuevo año a ver cómo se van dando las cosas entre el rebelde príncipe Harry, sus relaciones con su abuela la reina y también con su hermano, el príncipe William, segundo en la línea de sucesión a la corona después de su papá, el príncipe Carlos. Image zoom Esperamos que el nuevo año que pronto comienza traiga nuevas y merecidas alegrías a esta bonita pareja. Advertisement

