Concursante de La Voz Kids, Marian Lorette, sufre accidente y se encuentra delicada de salud Lucero pidió oraciones por la salud de la pequeña Marian Lorette de León, quien forma parte de su equipo en el reality musical La Voz Kids y que sufrió un grave accidente. By Carolina Amézquita Pino La concursante de La Voz Kids, Marian Lorette de León, se encuentra delicada de salud tras un accidente que sufrió en una kermesse organizada por el colegio donde estudia. Según informaron diversos medios de comunicación, el cabello que la pequeña quedó atorado en un juego mecánico. La familia de la cantante en ciernes fue la encargada de confirmar que la niña atraviesa por un problema de salud, con un mensaje de agradecimiento a todos aquellos que han estado al pendiente de su evolución. "La familia de Marian agradece todos los mensajes, oraciones y energías positivas para que Marian se recupera pronto. Gracias", escribió la familia de De León en su cuenta de Instagram. RELACIONADO: Lucero lanza su primera colección de ropa La infante, forma parte del equipo de Lucero en dicho reality musical; por ello, la intérprete de "Ya no" también pidió a sus fanáticos que eleven una oración para que la menor recupere su salud. "Quiero pedirles con todo mi corazón que nos unamos en oraciones y energías positivas para la princesa preciosa Marian Lorette de León ya que está pasando por una situación muy delicada de salud en estos momentos", escribió Lucero en la misma red social. "Unidos por Marian en oración". Acompañó el texto con un video donde aparecen imágenes de la chiquilla cuando se integró al equipo de la también actriz. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Momentos después, Lucero puso otro mensaje, en esta ocasión, en su cuenta deTwitter. "Seguimos unidos con muchas energías positivas y oraciones para que la princesita Marian Lorette se recupere muy pronto y siga esparciendo alegría por todas partes", expresó. Image zoom Mezcalent Hasta el momento, se desconoce cuál es el estado de salud de Marian Lorette. Advertisement

