¡La viuda de Kobe Bryant en el ojo del huracán por causa de su mamá! "Sumida en el abandono y la tristeza", así describe el periodista David Valadez el estado de la suegra de Kobe, quien asegura que su hija Vanessa Bryant... ¡Le echó de casa y le quitó el auto! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Un hecho insólito trae a los fans de Vanessa Bryant de cabeza… ¿Qué provocó la pelea entre la viuda de Kobe y su propia mamá, Sofía Laine? ¿Y por qué esta última ha decidido contar su rifirrafe en un plató de televisión, cuando bien se dice que los trapos sucios se lavan en casa? Crecen las conjeturas alrededor de la polémica, pero habrá que esperar al lunes para saber toda la verdad de la abuela de Gigi, Natalia, Bianka y Capri, en la entrevista que promete ser una auténtica bomba. Así lo anunció en sus redes el programa de El Gordo y La Flaca: “Este lunes David Valadez habla en exclusiva con la madre de Vanessa Bryant, quien se encuentra en el abandono y la tristeza después del fallecimiento de su yerno Kobe Bryant”. Entre otras cosas, la mamá de Vanessa hablará de dónde están los restos de Kobe Bryant y cuenta cómo su propia hija, al parecer, le echó de su casa y le quitó el auto: “Ella me dijo: necesito que te salgas de esta casa. También me dijo que ella quería su carro y lo quería ahora”, dijo entre lágrimas. Siempre hemos visto a Sofía Laine muy cerca de su hija, quien incluso se refirió a ella como su roca. Debido a los problemas de Kobe Bryant con sus propios padres, la relación con su yerno también fue siempre muy cercana, ya que él encontró en ella el apoyo que muchas veces no le brindaron sus papás. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aquí puede verse a la feliz familia reunida alrededor de la mesa el último Thanksgiving, con una sonriente abuela, sobre cuya foto el ídolo de los Lakers escribió: “Agradecido por mi familia”. Mientras, Vanessa Bryant continua de espaldas a la polémica y compartió esta tierna foto en sus redes: Image zoom IG Vanessa Bryant “Primera clase de natación de Koko”, escribió. Tendremos que esperar al lunes para ver en qué queda este triste asunto y qué hay de verdad en todo ello… ¡Estaremos pendientes!

