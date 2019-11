La viuda de José José estalla contra sus críticos: "Paren las calumnias y de decir tantas mentiras" Sara Salazar, viuda de José José, pide que ya lo dejen descansar en paz tras la incesante polémica que rodea a la familia del cantante By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La polémica en torno a la familia de José José no parece tener fin, por lo que su viuda, Sara Salazar, ha salido ha pedir que se deje en paz la memoria del difunto cantante. A través de un comunicado enviado por su portavoz Luis Ernesto Berrios, quien fuera pareja del fallecido cantante por más de 20 años exigió respeto para su familia y la memoria de su esposo. "Que paren las calumnias y de decir tantas mentiras contra mi familia, nosotras no le hacemos daño a nadie ni nos metemos en su vida. Basta de tantas ofensas", solicita el comunicado. Estas declaraciones llegan a pocos días después de que José Joel, el primogénito del Príncipe de la Canción, confirmara que había iniciado el proceso legal en contra de la viuda de su papá y su hermana Sara Sosa para aclarar no sólo los términos de la herencia, sino otras cuestiones referente a la vida y muerte del cantante. "Si mi padre ya descansa, ahora sí con toda la ley, que estas personas contesten y respondan", dijo José Joel al programa mexicano de espectáculos Ventaneando. Image zoom Pantallazo funeral (Instagram Suelta la Sopa) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La viuda y su hija menor protagonizan una pública disputa con los hijos mayores del cantante desde el mismo momento en que se conoció la muerte del artista en Miami el pasado septiembre. Sara asegura que no tiene que dar explicaciones por sus decisiones relacionadas con el funeral de su esposo y pide que lo dejen descansar en paz. "Bendiciones para todos los que se han dedicado a atacarnos, solo le pido a Dios que le de paz a su alma atribulada", declaró Sara en el comunicado. Image zoom Mezcalent.com "Es hora ya de dejar descansar a mi querido esposo. En estos momentos, José José lo que necesita es oración de todas las personas que lo queremos y no confrontaciones familiares", agregó. Advertisement

Close Share options

Close View image La viuda de José José estalla contra sus críticos: "Paren las calumnias y de decir tantas mentiras"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.