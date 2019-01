Daddy Yankee y sus grandes amores. El mundo privado del reggaetonero Conoce más sobre la vida familiar del cantante puertorriqueño Daddy Yankee. Estos son sus grandes amores. Conoce más sobre la vida familiar del cantante puertorriqueño Daddy Yankee. Estos son sus grandes amores. More Lena Hansen CIUDADANO DEL MUNDO Instagram/@daddyyankee SU REINA Instagram/@mireddys CÓMPLICES Instagram/@mireddys SU PRINCESA Instagram/@jesaaelys SU HEREDERO Instagram/@mireddys COMO HERMANOS Instagram/@jahmar_____ SERENO Instagram/@daddyyankee AMIGO FIEL Instagram/@daddyyankee LA JEFA Instagram/@mireddys AMOR ETERNO Instagram/@mireddys MIRANDO EL HORIZONTE Instagram/@jessaelys PAPÁ ESTRELLA Instagram/@jessaelys UNIDAS Instagram/@jessaelys 1 of 13 Advertisement 1 of 13 Instagram/@daddyyankee CIUDADANO DEL MUNDO Si bien pasa gran parte de su tiempo en aviones para cantar alrededor del mundo, el reggaetonero Daddy Yankee encuentra paz en su finca en Puerto Rico, rodeado de su familia. Conoce más a sus seres queridos, quienes le da “la gasolina” para triunfar. Advertisement 2 of 13 Instagram/@mireddys SU REINA Mireddys González, su esposa, ha sido su compañera de vida desde que ambos eran adolescentes. 3 of 13 Instagram/@mireddys CÓMPLICES Mireddys compartió esta tierna foto de un viaje a esquiar junto al cantante boricua. Advertisement 4 of 13 Instagram/@jesaaelys SU PRINCESA Su hija Jesaaelys Marie cautiva con su carisma en redes sociales y es una amante de la moda y el maquillaje. Advertisement 5 of 13 Instagram/@mireddys SU HEREDERO Su hijo Jeremy es otro gran orgullo. ¿Se parece al cantante? Advertisement 6 of 13 Instagram/@jahmar_____ COMO HERMANOS Su hijo compartió esta foto con el cantante de vacaciones juntos. “Yo con mi viejo”, dice su mensaje en Instagram. ¡Parecen hermanos! Advertisement 7 of 13 Instagram/@daddyyankee SERENO Navegar y estar junto al mar son grandes placeres del cantante. Advertisement 8 of 13 Instagram/@daddyyankee AMIGO FIEL Otro integrante de la familia es su perro Kaleb, quien lo acompaña hasta en su barco. Advertisement 9 of 13 Instagram/@mireddys LA JEFA El reggaetonero recién celebró 23 años de amor con su esposa, a quien el Big Boss llama “la jefa”. Advertisement 10 of 13 Instagram/@mireddys AMOR ETERNO Mireddys ha acompañado al cantante incluso antes de la fama y viaja con él por el mundo. Aquí la vemos en Amsterdam. Advertisement 11 of 13 Instagram/@jessaelys MIRANDO EL HORIZONTE Jesaaelys compartió esta hermosa imagen con su padre, hablando y mirando el atardecer. Advertisement 12 of 13 Instagram/@jessaelys PAPÁ ESTRELLA “Bendecida de tener el mejor padre del planeta”, escribió Jesaaelys en Instagram. El cantante también es muy unido a Yamilette Ayala, su primogénita. Advertisement 13 of 13 Instagram/@jessaelys UNIDAS Jesaaelys y su madre también son muy unidas. “Mami, no hay palabras suficientes para expresar todo lo que significas en mi vida y lo mucho que te amo, eres el amor de mi vida. Me haces falta siempre. Eres una madre excepcional y ejemplar”, le escribió su hija en Instagram. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

