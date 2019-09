Ivy Queen: Reina del Reggaetón y de su hogar. ¿Cómo es la vida de la cantante como madre y esposa? By Lena Hansen ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next ¿Cómo es Ivy Queen cuando no está en el escenario? Conoce mejor a la 'Reina del Reggaetón' en sus roles de madre y esposa Empezar galería BRILLANDO Image zoom Instagram/@ivyqueendiva Ivy Queen es una glamurosa y talentosísima artista, que deja su alma en el escenario. Sin embargo, la cantante puertorriqueña también sabe priorizar su vida familiar, y sus roles de esposa de Xavier Sánchez y madre de Naivoy. Dentro de su hogar, alejadada de los reflectores, disfruta cosas simples como cocinar y jugar con su hija. Advertisement Advertisement MAMÁ ESTRELLA Image zoom Instagram/Ivy Queen “Mi hija no sabe que yo soy artista. Ella no sabe quien soy yo”, confesó a People en Español Ivy Queen sobre su hija Naiovy, para quien ella es simplemente su mamá, Martha Ivelisse Pesante, el verdadero nombre de la estrella boricua. SU TESORO Image zoom Instagram/@ivyqueendiva “Nosotros tratamos de dejarle la inocencia lo mayor posible, una inocencia y una infancia natural”, añadió la cantante sobre mantener a su hija alejada de las cámaras y la vida de celebridad. “Ya cuando ella sepa quien es su mamá y quiera preguntar, pues ahí nos toca decirle, si le interesa”. Advertisement EN LAS NUBES Image zoom Instagram/@ivyqueendiva Si bien le toca viajar a menudo para sus presentaciones, no hay mayor recompensa que el abrazo de su hija al regresar a casa en Miami. “Es sacrificante emocionalmente”, dice la cantante sobre separarse de su hija por viajes de trabajo, “pero ese es el ciclo que toca cuando decides ser mamá y artista”. ALMAS GEMELAS Image zoom Instagram/@ivyqueendiva Su esposo, el coreógrafo puertorriqueño Xavier Sánchez, es su complemento perfecto. “Xavier ha sido mi balance, siempre he sido una mujer muy determinada y fuerte”, confiesa a People en Español. “Él me ha enseñado a conversar sin tener que argumentar ni discutir. Eso es lo bonito”. SU PRINCESA Image zoom People en Español La intérprete de “Yo quiero bailar” presentó en exclusiva a su bebé con People en Español, abriendo su corazón sobre su nueva vida como mamá. Advertisement Advertisement Advertisement SU MOTOR Image zoom Cortesía La vida de Ivy Queen cobró un nuevo sentido desde el nacimiento de Naiovy en el 2013. La niña hoy le da fuerzas de lograr metas más altas. AMOR ICONDICIONAL Image zoom Instagram/@ivyqueendiva “Vivo el día a día con todo lo que me traen las experiencias de Naiovy, es una esponjita de experiencia”, dice a People en Español la mamá primeriza sobre su hija. “Ella un día quiere hacer una cosa, otro día quiere hacer otra. Yo la sigo”. SU EQUIPO Image zoom Instagram/ Ivy Queen “Él es muy tranquilo. Yo desearía que toda mujer a la hora de encontrar una pareja pueda encontrar alguien así, de quien pueda aprender sin sentirte menos por ello”, reconoce Ivy Queen sobre Xavier Sánchez. Advertisement Advertisement Advertisement IVY EN ACCIÓN Image zoom Instagram/ Ivy Queen Ven a ver a la cantante en acción en Festival de People en Español, que se celebrará el 5 y 6 de octubre en The Armory de Washington Heights. El evento es gratuito, para asistir solo regístrate aquí. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

