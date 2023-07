La vida de Yailin antes de Anuel y las cirugías plásticas: "La gente dice que soy ignorante, pero los ignorantes son ellos" Como muchos artistas del género urbano, Yailin también tuvo un pasado complicado, en donde no todo fue felicidad, cirugías y millonarias joyas, conócela un poco más Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Yailin Credit: Instagram/ Yailin la más viral Antes de ser esa mujer fatal con uñas largas, glúteos pronunciados, voluptuosos senos, y ser la esposa de Anuel AA, Yailin era una joven dominicana de delgada figura que hacía lo que podía para sobresalir de la pobreza en la que nació en República Dominicana. "Siempre me he mantenido", confesó la intérprete de "Pa' ti" en un programa dominicano Peluche radio, en donde orgullosa compartió que a sus 19 años se compró su primer auto Civic. "Toda mi vida siempre la he vivido alegre, a mí nadie me ha bajado mi ánimo". De hecho, ni el bullying que vivió en la escuela la hizo bajar la guardia y hasta aprendió boxeo para defenderse de todo aquel que quisiera propasarse con ella. "La gente dice que soy ignorante, pero los ignorantes son ellos", dijo. "Que piensen lo que quieran". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Eso sí, uno de los momentos más trágicos en la vida de la artista fue la muerte de su progenitor. "Yo perdí a mi padre en un accidente de tráfico y eso me dolió mucho", dijo la artista quien vivió con su madre y su hermana mayor. "Mi mamá decía que yo era el varón de la casa". No es para menos, desde que tenía 10 años Yailin hacía de todo con tal de tener dinero y hacer su voluntad y gracias a amigos que creyeron en ella como un DJ con -capacidades especiales- logró cantar en pequeños lugares del barrio. "Ella siempre ha picado [trabajado], haciendo trenzas, cobraba", contó su mamá Wanda durante la entrevista. "Yo quiero a mis dos hijas por igual". Yailin dijo adiós a las trenzas y a las presentaciones en pequeños bares en su barrio gracias su compatriota El Alfa, quien la incluyó en uno de sus videos musicales. "Él me dio un apoyo y me dio el toque que me faltaba y si me eligió a mí fue porque vi un talento", dijo. "Yo le di gracias a él, por él yo estoy aquí, yo era reconocida en los barrios". Una vez dueña de su vida, la joven se dedicó a la música y fue donde conoció al padre de su hija Cattleya, Anuel AA, con quien se casó y mantuvo una relación que no terminó en buenos términos. Recientemente la intérprete de "Del Kilo" se sometió a otra cirugía plástica en la cintura y los senos y ha creado su propia línea para bebés llamada Cattleya Babies.

