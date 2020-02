La nueva vida de Harry y Meghan en Canadá ¿Harry y Meghan son felices fuera de Inglaterra? La revista PEOPLE revela detalles de la nueva vida de la pareja en Canadá By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Harry y Meghan han comenzado una nueva vida en Canadá. La revista PEOPLE revela detalles de la nueva rutina de la pareja fuera de Inglaterra. Meghan y Harry disfrutan pasear por el bosque cerca de su casa en Vancouver Island con su bebé Archie, de 9 meses, y ya no tienen que vivir bajo las estrictas reglas de la realeza. “Esta decisión de irse estaba pesando sobre sus hombros por mucho tiempo y sienten alivio de haberlo hecho”, reveló un amigo de ambos a la revista sobre la decision de los Duques de Sussex de independizarse de la familia real y vivir fuera de Inglaterra. Image zoom Ambos han tenido que pagar un precio por esta libertad. “Me entristece mucho que ha tenido que llegar a esto”, reveló Harry el 19 de enero sobre tener que renunciar a su rol de embajador de la juventud del Commonwealth. El hijo menor de la Princesa Diana de Gales —quien sirvió 10 años en el ejercito británico— también perdió sus títulos honorarios como militar. “El ejército era parte de su crianza y de su vida”, dijo una fuente cercana al palacio. “´Él aportó mucho. Es triste”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Harry también tuvo que alejarse del resto de su familia y de sus amigos más cercanos en Inglaterra y tuvo que renunciar a su título de príncipe. “A Harry no le importan los títulos”, dice una fuente cercana. “No le interesa, nunca le ha interesado”. Markle ha mantenido un perfil bajo desde su llegada a Canadá y mantiene su círculo de amistades bastante cerrado para guardar su privacidad, asegura a PEOPLE otra fuente cercana a la actriz estadounidense. Su nueva mansión en Vancouver Island está valorada en $14 millones, reporta la revista. “A ambos les encanta estar afuera [en la naturaleza] y aman esto aquí”, dijo un amigo de la pareja. Meghan y Harry visitan restaurantes locales y caminan a sus perros, un beagle y un labrador. “Están disfrutando vivir una vida tranquila”, dice una fuente cercana. “Toman caminatas largas, hacen yoga y Meghan cocina. Les encanta quedarse en la casa y relajarse con Archie y los perros”. Advertisement

