Ni Shannon ni quien prestó el vientre: esta dicen es la verdad sobre el bebé de James Rodríguez La separación de su primogénita sería la razón por la que el colombiano habría optado por tener otro hijo. By Carolina Trejos ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La polémica por saber quién es la madre del hijo de James Rodríguez continúa. Una nueva versión ha sido reportada por medios colombianos. Según el programa La red (Caracol), el futbolista colombiano habría elegido los óvulos de una mujer desconocida, y otra habría prestado su vientre. Rodríguez estuvo casado con Daniela Ospina durante cuatro años y tienen una hija, Salomé, de 6 años. La separación de su primogénita sería la razón por la que el colombiano habría optado por tener otro hijo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom (Photo by Angel Martinez/Getty Images) El deportista habría escogido una mujer con características específicas. Si bien ni el centro campista del Bayern Munich ni su familia han confirmado la noticia, el show de entretenimiento sostiene que Rodríguez prefirió tener a su hijo por medio de gestación subrogada para quedarse con la patria y potestad del bebé. Image zoom IG/James Rodríguez Rordríguez ha mantenido una relación sentimental con Shannon de Lima por el último año, hecho por el que se especulaba que la madre del pequeño sería la modelo venezolana. Originalmente, la publicación ¡HOLA! confirmó que el recién nacido era de la maniquí de 31 años, sin embargo, esta versión ha cambiado. Image zoom John Parra/Getty Images; Christof Stache /AFP/Getty Images Shannon no ha dado pistas en ningún momento de esta buena nueva, aunque sí dejó entrever la felicidad por la llegada de Samu, a quien llama cariñosamente. Sus más recientes publicaciones se han centrado en su otro hijo, Daniel Alejandro que en estos días acaba de cumplir 12 años y que ha heredado la belleza de su madre. Advertisement

Close Share options

Close View image Ni Shannon ni quien prestó el vientre: esta dicen es la verdad sobre el bebé de James Rodríguez

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.