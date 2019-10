Wanda Seux vivirá el resto de su vida conectada a aparatos Wanda Seux ahora sobrevive gracias al uso de aparatos para poder respirar y recibir alimentos. Puede mover los ojos, aunque no tiene otro tipo de reacciones. By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El reciente derrame cerebral que sufrió Wanda Seux hace unas semanas ha tenido graves consecuencias. Se revela que la exvedette deberá estar, el resto de sus días, conectada a aparatos, una para respirar y otro para alimentarse, para poder mantenerse con vida. Su amiga María José Cuevas dio a conocer la situación real de la exbailarina. "Este tercer infarto si fue fulminante; sí le afectó gran parte del cerebro", explicó Cuevas al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "Tengo todo este debate de pensar ¿qué es vida?. La calidad de vida. Porque dice el doctor dice ‘Wanda no se está muriendo porque sus demás órganos están bien'. Su corazón está bien, su pulmón está bien; pero, aún así, está conectada por la garganta a un aparato para ayudarla a respirar; está conectada al aparto digestivo para alimentarla". RELACIONADO: Marlene Favela, tras tres años de haber sufrido un derrame cerebral: "Soy muy afortunada" Image zoom Victor Chavez/WireImage Para la cineasta este situación ha resultado muy difícil de asimilar porque "ver a una persona tan libre, tan alegre así, pues ha sido súper duro"; por lo tanto, no sabe qué sería lo mejor para Seux porque el cerebro ya no está. "El doctor nos dijo que nunca iba a regresar a ser la misma", agregó. "Mueve los ojos, que eso me crea más angustia, porque es como que no está; parece que te está viendo, pero si te acercas no hay mirada. Si mueves los ojos puede ser como reflejos. ¿Quién sabe dónde esté la mente de Wanda?". Image zoom Agencia México SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN María José Cuevas reveló que la exvedette no consideró las condiciones en las vive ahora; pero está segura de que "Wanda [Seux] no quiere estar así". "Nunca hablamos de la posibilidad de que la conectaran o no. Nunca se le pasó por la mente a Wanda", explicó. "Puede quedar así años". Advertisement

