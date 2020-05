La evidente tristeza de Tini Stoessel tras su ruptura con Sebastián Yatra Una imagen vale más que mil palabras. La cantante compartió unos retratos con el semblante compungido, mientras que Yatra en cambio publicó un video en su cuenta bailando, bajo el que escribió: "Yo Perreo Sola". Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace unas horas anunciamos la ruptura entre Sebastián Yatra y Tini Stoessel después de año y medio de relación. El comunicado en twitter emitido por la pareja desde sus redes en dicho canal hizo que sus fans reaccionaran con absoluta incredulidad. “Hola… Queríamos contarles que con Tini decidimos terminar la relación”,compartió el cantante en un tuit. “Vivimos momentos hermosos, pero a veces las cosas no se dan como uno las imagina. Hoy sentimos que ésta es la mejor decisión para los dos y siempre quedarán todos los lindos recuerdos en nuestro corazón. Gracias por darnos tanto cariño. Los queremos mucho”. Image zoom MAR/Grosby Group Sus seguidores se quedaron en shock y añadieron multitud de comentarios: “Yo no creo en el amor, ¿qué sigue? ¿Camilo y Eva Luna?”, decía uno. “No vuelvo a creer en el amor”, aseguraba alguien más. “Si Vds. no funcionaron, qué puedo esperar yo, que nadie me quiere”, se lamentaba un tercero. En su cuenta de IG, el cantante se expresó con más ironía: “Yo perreo sola”, aseguró ya desde la noche del viernes. Mientras, Tini Stoessel publicó en su cuenta de IG una serie de retratos en los que se veía con el semblante compungido. No añadió ningún comentario, sólo un corazoncito atravesado por una flecha. ¡Sus seguidores rápido se dieron cuenta de que ambos dejaron de seguirse en sus redes! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Algunos le preguntaron a Tini si fue Danna Paola la causante de su ruptura, otros le daban ánimos “linda, todos estamos tristes pero los queremos mucho y le enviamos mucho cariño y abrazos”, mientras otros le recomendaban que luchara por su amor. Una amiga suya, estilista de moda, le reclamaba: Pick up the phone!, (toma mi llamada). Solo el tiempo dirá si esta separación ha sido el fruto de algún malentendido durante esta época de distancia obligada por culpa de la cuarentena o si la ruptura es verdaderamente definitiva.

