La tragedia familiar que marcó la vida de la actriz Fátima Molina La protagonista de Te acuerdas de mí es un ejemplo de lucha y superación. La muerte de sus padres en las peores circunstancias la convirtieron en la gran mujer que es hoy. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Se conoce poco de su vida, así lo prefiere Fátima Molina. La protagonista de Te acuerdas de mí se ha centrado en su carrera, una que asciende de forma imparable gracias a sus excelentes trabajos, como este protagónico junto a Gabriel Soto. En estos días ha sido protagonista de un asunto que hubiera preferido no tener que enfrentar. Usuarios de las redes sociales, ese mundo virtual tan positivo como a veces destructivo, arremetían contra ella y su físico, según expresaron, poco acorde con los cánones de belleza de las series. Aunque la actriz dio la cara y compartió su sentir al respecto, es tanto y tan duro lo que ha vivido que este capítulo no deja de ser una anécdota más que otra cosa. Era el co-conductor de Despierta América, Alan Tacher, quien esta mañana informaba de la fortaleza y la lucha de esta gran mujer. Pocos saben que hace años Fátima vivió una auténtica tragedia familiar que supera cualquier guión de telenovela. La muerte de sus progenitores fue un verdadero drama. "No saben la historia de vida de esta mujer. En el 2019, el papá de Fátima asesinó a su mamá y después él se suicidó", compartió Alan con Francisca Lachapel y el público del show matutino. "Para que vean nada más la calidad de persona que es esta mujer, la cual ha salido y sobrellevado su vida", continuó alabándola el presentador. "Imagínense por lo que ha pasado", resaltó. Image zoom Fátima Molina | Credit: Cortesía Pure&b Los hechos se remontan a ese año en Guadalajara, México. La actriz ha preferido mantener esa dolorosa parcela de su vida en la más estricta intimidad y enfocar todas sus energías en su carrera. Fátima se dio a conocer en el reality show La Academia y a partir de ahí llegaron oportunidades actorales en series como El dandy, La Doña y Diablero. También ha incursionado en cine con la cinta Sueño en otro idioma. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Gabriel Soto y Fátima Molina, protagonistas de Te acuerdas de mí | Credit: TELEVISA Hoy es la protagonista del gran éxito de Univision donde ha creado un tándem perfecto con Gabriel. Sus espectaculares datos de audiencia así lo acreditan. Un claro ejemplo de entereza y superación tanto en lo personal como en lo profesional.

