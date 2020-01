La Sonora Santanera Nueva Imagen sufre accidente automovilístico Tras sufrir un accidente automovilístico, dos integrantes de la Sonora Santanera Nueva Imagen recibieron primeros auxilios en el lugar de los hechos por lesiones leves. By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El nuevo año no empezó del todo bien para algunos de los integrantes de la Sonora Santanera Nueva Imagen, quienes se vieron involucrados en un aparatoso accidente automovilístico. De acuerdo a la prensa mexicana, varios miembros de la agrupación musical resultaron lesionados luego de que el conductor del vehículo en el que viajaban perdiera el control y la camioneta se saliera de la carretera. El incidente ocurrió en una autopista en Jalisco por la que los musicos viajaban con rumbo a la Ciudad de México tras haberse presentado en Manzanillo, Colima, donde dieron la bienvenida al 2020. De acuerdo a informes, elementos de Protección Civil y paramédicos llegaron al lugar para brindar ayuda y servicios médicos a dos de los integrantes de la agrupación que resultaron heridos. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Afortunadamente, las lesiones no fueron de gravedad y los integrantes del grupo declinaron ser trasladados a un hospital para ser revisados a profundidad. No obstante, los viajeros recibieron la atención médica de emergencia necesaria para continuar su camino. Según los reportes, la camioneta gris en la que viajaban salió abruptamente de la carretera quedando en el camellón central de la autopista. Hasta este momento los integrantes no se han expresado sobre lo sucedido y se desconoce si ya llegaron a su destino. También se desconoce si el automóvil tuvo alguna falla que llevó al conductor a perder el control. Advertisement

