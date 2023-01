Conoce a la sobrina de Aracely Arámbula que también es actriz La vena histriónica de Aracely Arámbula no la heredaron sus hijos, sino su sobrina. Te la presentamos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien Aracely Arámbula cuenta con una sólida carrera como actriz con importantes proyectos que ha protagonizado en México y Estados Unidos para el público latinoamericano, pocos saben que hay un familiar que ha heredado su gusto por las artes histriónicas, se trata de su sobrina Abigail Arámbula. Esta joven estudió actuación en el Centro de Educación Artística de Televisa Eugenio Cobo y se graduó en diciembre de 2022. "Hoy me gradúo. En un año mi vida cambió tanto, fui y soy la más feliz de haber vivido esto. Lo que siempre quise con lágrimas en los ojos hoy me toca despedirme", comentó en aquel momento. Ahora, está dando sus primeros pasos profesionales con el apoyo de su famosa tía, quien no duda en apoyarla, felicitarla por cada nuevo paso que da e incluso ha mencionado su interés porque realicen un proyecto juntas. "Felicidades mi Abi preciosa. Muy orgullosa de verte cumplir un gran sueño", mencionó Aracely tras dicha graduación de la chica. "Felicidades bonita, mi niña, bravo. Orgullosos de ti ¡¡¡¡¡¡¡¡Te amamos!!!!!!!! Aracely Arambula Aracely Arambula | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque comienza a buscarse oportunidades, como cualquier jovencita de su edad, Abigail gusta de pasar tiempo con sus amigos y familia. También ha mostrado interés por el modelaje y pasión por el ejercicio para mantenerse en forma. En su cuenta de Instagram tiene hasta el momento más de cinco mil 500 seguidores. En esta red social ha presumido su escultural figura en bikinis y trajes de baño. La carrera de Abigail Arámbula apenas está comenzando aunque con una tutora de lujo como lo es su tía Aracely Arámbula. Habrá que esperar a ver su talento en la televisión, el cine o teatro.

